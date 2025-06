Arezzo, 16 giugno 2025 – I progetti di riqualificazione urbana nel Centro Storico Poppi.

La Pro Loco Centro Storico Poppi è lieta di annunciare una serie di nuovi interventi mirati a migliorare la fruibilità, l’accoglienza e la vivibilità del centro storico del borgo, con particolare attenzione alla sostenibilità, al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Nel dettaglio, nelle prossime settimane saranno realizzate le seguenti opere:

Installazione di due panchine a semicerchio all’interno dell’area verde della rotatoria di Piazza della Repubblica: un intervento che punta a rendere questo spazio un punto di sosta piacevole e armonioso per cittadini e visitatori, promuovendo momenti di relax in un’area centrale e ben visibile del paese.

Ripristino della filodiffusione nel centro storico: un ritorno alla tradizione che permetterà di diffondere musica e messaggi istituzionali lungo le vie del borgo, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente durante tutto l’anno, con una particolare attenzione ai periodi festivi e agli eventi promossi sul territorio.

Installazione di una rastrelliera attrezzata con sistema di ricarica per biciclette elettriche: un passo concreto verso una mobilità più sostenibile. Questa infrastruttura, pensata per residenti e turisti, favorisce l’utilizzo di mezzi ecologici e valorizza il centro storico come punto di sosta e partenza per escursioni nel territorio circostante.

La Pro Loco desidera esprimere un sentito ringraziamento a:

La ditta TLF di Corsalone per la realizzazione e la fornitura delle nuove panchine;

La ditta Renaiolini di Poppi per il ripristino tecnico della filodiffusione;

L’Amministrazione Comunale di Poppi per il continuo sostegno e la collaborazione nei progetti di riqualificazione e promozione del borgo;

Tutti gli sponsor, i volontari, i soci ed i simpatizzanti che, con il loro contributo economico e morale, sostengono costantemente le attività dell’associazione e rendono possibili questi interventi a beneficio dell’intera comunità.

"Il nostro obiettivo è rendere il Centro Storico di Poppi sempre più vivibile, attrattivo e sostenibile" – afferma il Presidente della Pro Loco – "Piccoli gesti che, insieme, contribuiscono a migliorare la qualità della vita e l’esperienza di chi vive o visita il nostro paese."