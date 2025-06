Valdichiana On The Move. La cultura in mostra con le fotografie di Laura Pannack

Nel quadro del ricco calendario di iniziative per Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura, prende il via uno dei progetti artistici più significativi del programma culturale dell’anno: Valdichiana On The Move, un percorso visivo ideato dall’associazione culturale Onthemove e dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, realizzato per conto dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. La mostra, affidata alla sensibilità artistica della fotografa britannica Laura Pannack, sarà inaugurata sabato 28 giugno alle ore 18:00 presso il Centro Visite del Lago di Montepulciano, e sarà visitabile liberamente fino al 2 novembre 2025. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti da una visita guidata alla mostra condotta da Paolo Woods, direttore artistico di Cortona On The Move. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Il progetto Valdichiana On The Move propone una narrazione visiva diffusa e itinerante affidata alla fotografa britannica Laura Pannack, selezionata dagli organizzatori del festival di Cortona, che racconta per immagini i 10 comuni della Valdichiana Senese. Un percorso concettuale chiamato “Sorgente” che unisce il Canale Maestro della Chiana, il Sentiero della Bonifica, l’Acqua Santa di Chianciano Terme e le vasche sacre di San Casciano dei Bagni. L’acqua è diventata il filo conduttore dello sguardo fotografico, nel percorso artistico dell’autrice: visibile e invisibile, ricordata e venerata, l’acqua ha plasmato a lungo questo territorio, scavando valli, riempiendo vasche, scorrendo sotto le chiese e lasciando la sua traccia nella storia e nella pietra. Come sono cambiati questi luoghi? Cosa custodiscono ancora queste città? E come si collegano coloro che oggi percorrono a piedi o in bicicletta il canale a ciò che c’era prima?

Queste sono le domande che si è posta Laura Pannack durante il lavoro svolto in Valdichiana senese. Alla sua fotografia il compito di esplorare e raccontare, attraverso il proprio sguardo, l’identità dei dieci comuni legati alla storia dell’acqua e della bonifica, per restituire una visione autentica del territorio, intrecciando paesaggio, storia e vita quotidiana dei suoi abitanti. Valdichiana On The Move: una mostra diffusa. Come il Canale Maestro della Chiana – e in passato il fiume Clanis – unisce il territorio della Valdichiana, la mostra diffusa di Valdichiana On The Move sarà simbolicamente intrecciata nei Comuni partecipanti al progetto.

La prima tappa del percorso espositivo si terrà sabato 28 giugno alle ore 18 al Lago di Montepulciano, con l’apertura di una parte della mostra, che sarà liberamente visitabile presso il centro visite “La Casetta” fino al 2 novembre. Da giovedì 17 luglio saranno inoltre installati degli ulteriori pannelli espositivi, con una serie aggiuntiva di opere fotografiche di Laura Pannack, presso i Giardini del Cassero di Sinalunga e il Parco Pancirolli di Trequanda. Sabato 19 luglio alle ore 19:30 sarà invece inaugurata la sezione della mostra che fa parte del percorso espositivo del Cortona On The Move, con una speciale serie di installazioni presso il Parco Archeologico di Cortona. Anche questa parte sarà visitabile fino al 2 novembre, nell’ambito del festival di fotografia.

Il progetto assume una dimensione territoriale ancora più ampia: gli scatti realizzati saranno infatti affissi, per tutta la durata del festival On The Move, anche nei dieci Comuni dell’Unione (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda) trasformando la Valdichiana senese in una grande galleria diffusa a cielo aperto. “Valdichiana On The Move” rappresenta un’espressione concreta della visione che guida Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura: una cultura radicata, condivisa, accessibile e capace di generare un percorso fluido verso il futuro attraverso il coinvolgimento diretto della comunità.