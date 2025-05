Poggibonsi e il Giubileo. Nuovi itinerari tra natura cultura e spiritualità

Nuovi itinerari che si snodano tra natura, cultura e spiritualità, a Poggibonsi, in omaggio al Giubileo Si comincia domenica 1 giugno. "Il Giubileo rappresenta un momento per tante persone per mettersi in cammino e scoprire, o riscoprire, i luoghi di fede – afferma l’assessora al turismo del Comune, Lisa Valiani – e così insieme alla nostra preziosa rete di associazioni abbiamo voluto cogliere questa occasione per mettere in campo un progetto articolato su itinerari giubilari diversi".Il progetto è a cura del Comune di Poggibonsi – Assessorato al Turismo in collaborazione con la Pro Loco, il Laboratorio Francesco Costantino Marmocchi e Bellavista Escursioni. Gli itinerari sono quattro. Il percorso inaugurale sarà "Camminando fra una Villa e un Eremo" a Staggia Senese il 1 giugno. Seguiranno i percorsi "Strada delle due abbazie", "Camminando fra due canoniche, un castello e una magione", "Itinerario lungo la Via Francigena". Ogni itinerario sarà accompagnato da una mappa e il tutto confluirà in un box insieme ad una brochure dedicata al territorio. "Una proposta specifica – aggiunge Valiani - per omaggiare il Giubileo valorizzando le nostre eccellenze attraverso il turismo lento e sostenibile su cui indirizziamo il nostro impegno. Grazie alle associazioni che sono con noi in questo progetto". Tra poco più di una settimana un itinerario nei luoghi di maggiore interesse di Staggia Senese (l’antico ospedale di Santa Maria Maddalena, il tabernacolo di Maria Regina dei Cieli, la chiesa di Santa Maria Assunta e il Museo di Staggia Senese), Villa della Verrucola (che custodisce la formella devozionale con San Marziale), la chiesa di San Silvestro e l’Eremo di Sant’Antonio al Bosco. La durata è tre ore. La lunghezza è di 7,60 chilometri ed è di facile percorrenza. Due punti di ritrovo previsti: alle 8,45 a Poggibonsi in Via Salceto 99 e il secondo a Staggia Senese alle 9,15 presso il parcheggio SVR2 in Via Romana. Interverranno le guide di Bellavista Escursioni. Presenti Pro Loco e laboratorio Marmocchi per le informazioni sui luoghi e la storia. L’evento è gratuito, l’assicurazione obbligatoria e per l’attivazione è necessario telefonare allo 0577986266 (lunedì/venerdì 9-13) o scrivere a [email protected] fornendo nome, cognome, codice fiscale e telefono entro le 12 del 30 maggio. I tesserati FIE sono già coperti dall’assicurazione.