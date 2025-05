Dieci anni dall’ordinazione di Lojudice. Dal seminario di Roma al Conclave: "Ma lui resterà sempre don Paolo"

Dieci anni dall’ordinazione episcopale del cardinale Augusto Paolo Lojudice. Era il 23 maggio 2015. E’ don Paolo Mancini, della Segreteria dell’arcivescovo, a ricordare questi dieci anni: "Era il 6 marzo 2015, e mi trovavo al Santuario di Santa Maria di Galloro e nell’accendere il telefono fui subito sommerso di messaggi e telefonate: c’era una inaspettata nomina episcopale a mezzogiorno. Don Augusto Paolo Lojudice, nostro direttore spirituale per tutto il tempo del seminario, da pochi mesi parroco della Parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino in Roma, era stato eletto vescovo ausiliare di Roma da Papa Francesco". Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Cattedrale di Roma, il 23 maggio 2015 viene celebrata l’Ordinazione Episcopale. Nella stessa Basilica era stato ordinato diacono nel 1988 e sacerdote nel 1989. Poi arriva il 2019, ed un giorno telefona nuovamente il Nunzio Apostolico. 6 maggio, anniversario dell’ordinazione sacerdotale, sempre mezzogiorno: "Il Santo Padre Francesco ha nominato Arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino (Italia), S.E. Mons. Augusto Paolo Lojudice, finora Vescovo titolare di Alba Marittima e Ausiliare di Roma". Ecco fatto, stavolta si parte. "Ricominciamo a stampare i santini - don Paolo Mancini -, ricambiamo lo stemma, insomma io penso a quelle cose che come la volta scorsa sono necessarie ma al vescovo importano solo il giusto. Intanto lui saluta la diocesi dove ha sempre vissuto e si prepara ad andare a Siena". 16 giugno 2019: ingresso a Siena.

"Grande festa, come sanno fare bene a Siena – continua il ricordo – con i colori e l’allegria delle contrade e delle tante realtà del posto. Il 29 di nuovo a Roma, in Vaticano, per ricevere il pallio da metropolita dal Papa, che il 13 ottobre successivo arriva a Siena il Nunzio Apostolico per imporgli. "Ora saranno finite le feste" dice l’Arcivescovo, "ora bisogna iniziare a lavorare". E l’Arcivescovo continua a correre, stavolta per la Toscana! Lunedì 19 ottobre 2020, udienza annuale ordinaria dell’Arcivescovo con Papa Francesco. Al termine dell’Udienza il Pontefice all’Arcivescovo: "Domenica mattina cosa fai?". L’Arcivescovo: "Santo Padre, non ricordo ora, mi pare di avere una o due celebrazioni in qualche parrocchia, domenica mattina!". "Ah, ok, era solo per sapere", termina il Papa. E l’Arcivescovo racconta questo ultimo scambio di battute uscendo, senza darvi alcun peso. Domenica 25 ottobre: il Papa ha fatto don Paolo cardinale e il 21 luglio 2022 Vescovo della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza (Italia). Poi il 21 aprile 2025 sale al Cielo Papa Francesco. Il cardinale Lojudice entra in Conclave. "Sono passati dieci anni, ma don Paolo non cambia mai. È sempre animato dal desiderio urgente di annunciare Cristo". Auguri!