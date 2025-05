Week-end con ’Radda nel Bicchiere’. I vini della Sardegna protagonisti

A Radda in Chianti sarà un fine settimana con protagonista il vino. Oggi e domani torna ’Radda nel Bicchiere’ con più di trenta aziende del territorio del Chianti Classico che parteciperanno con banchi di assaggio nella via panoramica del paese, per un totale di oltre cento etichette in degustazione. Per l’edizione numero 28 andrà in scena il gemellaggio con la Sardegna, più esattamente con i vini di Mamoiada (Nuoro). Immancabili gli appuntamenti a numero chiuso guidati da professionisti del settore, uno dedicato appunto ai vini sardi dal tema ’Radda incontra Mamoiada - esploriamo insieme due territori unici che raccontano la loro identità attraverso i vitigni simbolo del Sangiovese e del Cannonau’, tenuto dal giornalista e scrittore Aldo Fiordelli nella mattinata di oggi. L’altro, in programma domani, vedrà in degustazione le vecchie annate dei vini raddesi con ’Radda vintage’, seminario guidato dal sommelier Giovanni D’Alessandro e da Davide Bonucci, presidente di Enoclub Siena e fondatore di Sangiovese Purosangue. Sedici i vini presenti, tutti con almeno dieci anni di invecchiamento. Per info e prenotazioni alle degustazioni: [email protected] o 0577738494. Durante la manifestazione ristoranti e wine-bar di Radda in Chianti offriranno menù speciali.

G.P.