Forum per gli under 35. Opportunità per i giovani dallo sport allo spettacolo

La città come crocevia della partecipazione alla vita pubblica. Anche per le nuove generazioni, secondo i piani dell’amministrazione comunale. Sono aperti i termini per aderire al forum "Promozione della partecipazione e della rappresentanza giovanile". Il forum è stato istituito dal Consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio a seguito di una mozione approvata all’unanimità, presentata da alcuni consiglieri nelle modalità previste dal Regolamento per le forme e gli strumenti di partecipazione. Afferma in proposito l’assessore Filippo Giomini (nella foto, insieme con un gruppo di consiglieri comunali Under 35 di Poggibonsi): "Un impegno che va rinnovato costantemente. Per costruire la città per rimanere, abbiamo bisogno di coloro che in questa città hanno il diritto di creare una propria prospettiva di vita. E’ un tema centrale e ringrazio i consiglieri che hanno promosso la costituzione di questo forum approvato da tutto il Consiglio. Ora è il momento di partecipare inviando la propria adesione. Un altro percorso che prende il via nell’ambito del regolamento sulla partecipazione che abbiamo approvato". Possono aderire i singoli cittadini che non abbiano ancora compiuto, al momento dell’iscrizione, il trentacinquesimo anno di età. In caso di gruppi portatori di interessi, i rappresentanti indicati devono essere sempre Under 35. Un forum che potrebbe fare da ponte tra le nuove generazioni e le istituzioni, in un dialogo costruttivo che valorizzi le istanze giovanili in ambiti quali l’istruzione, il lavoro, la cultura, l’ambiente e la digitalizzazione. Un forum che potrà essere strumento di informazione e conoscenza, con funzione di impulso per l’Amministrazione Comunale nelle politiche giovanili. Potrà proporre e collaborare con l’Amministrazione per organizzare incontri, dibattiti, ricerche, progetti e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero e per promuovere la socialità, in particolare l’aggregazione giovanile, essere strumento di raccordo con le associazioni e i gruppi informali presenti, dare ai giovani l’opportunità di esprimere le proprie idee, di presentare proposte, raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile. Per aderire è necessario compilare il modulo predisposto e inviarlo per mail, pec o tramite sportello telematico entro il 5 luglio 2025, alle 23,59.