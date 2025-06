Parcheggi, pronte a partire le novità

Arriva l’apertura - 120 posti auto - nell’area della demolita scuola elementare e ad Abbadia San Salvatore scattano anche posti auto a pagamento. Le strisce blu interessano alcune vie del centro del paese - via Matteotti, viale Roma e via Cavour - compensate dall’arrivo dei nuovi posti auto nella vicinissima area di via della Pace. Assemblea pubblica, presente il sindaco Niccolò Volpini e l’assessore LeonardoRappuoli, per illustrare le innovazioni. "La riorganizzazione della sosta delle auto nel centro storico – ha detto il sindaco – è strategica perché risponde all’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del centro, favorendo un equilibrio tra le esigenze di residenti, visitatori e attività commerciali. È un passo avanti verso un paese più ordinato, accogliente e funzionale".

"Con i proventi dei parcheggi a pagamento – ha aggiunto il sindaco – abbiamo intenzione di investire sul trasporto pubblico locale, con l’attivazione di un pollicino che andrà a migliorare i collegamenti all’interno del paese. L’idea è anche quella di attivare un collegamento con la vetta e con Bagni di San Filippo, attraverso una collaborazione con il Comune di Castiglion d’Orcia". Il via alle nuove regole e all’introduzione del pagamento scatterà a luglio. "L riorganizzazione parte da lontano ed è frutto – ha detto l’assessore Rappuoli – di un percorso condiviso con le attività commerciali del centro storico; la sosta a pagamento in alcune vie risponde, invece, all’esigenza di incentivare il ricambio, migliorare l’accesso ai negozi, rendere più dinamico e vivo il centro".