L’annuncio in aula: "Sta per riaprire il parcheggio San Giorgio"

Ancora poche settimane e, dopo oltre due anni e mezzo, il parcheggio San Giorgio tornerà a disposizione della collettività, restituendo alla città e a chi ne usufruisce uno spazio molto importante da oltre 200 posti auto a ridosso del centro. A dare l’annuncio, durante la seduta di ieri del consiglio comunale, è stato l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei rispondendo ad una interpellanza che chiedeva chiarimenti e tempistiche di riapertura da parte del consigliere del Pd, Paolo Tosi. Ricordiamo che la struttura è chiusa da fine 2022, dopo dieci anni dalla sua inaugurazione, e che ha sempre destato particolari polemiche soprattutto per gli accessi ai due piani interrati che, col passare del tempo, sono diventati spazi per bagni a cielo aperto e, soprattutto, spaccio di droga.

"Il parcheggio avrà un’accessibilità completamente diversa dal passato – afferma l’assessore Bartolomei – soprattutto per la realizzazione delle sbarre d’ingresso con la consegna del biglietto, in più è stato ricavato uno spazio che diventerà l’ufficio per la consegna dei permessi Ztl riportato più vicino al centro (adesso è alle Fornaci, ndc), un fontanello d’acqua esterno ed una velostazione in modo da consentire l’intermodalità, avendo poi la stazione a due minuti di distanza. Come già ribadito in passato, il progetto nel corso del tempo è passato ad un costo di un milione di euro, coperto a metà da Comune e Regione. Posso dire che per il mese di luglio il parcheggio sarà a disposizione e fruibile, per esempio, in occasione dei vari eventi del Pistoia Blues e non solo".

Una volta riaperto, in tutto ci saranno 69 posti auto a pagamento nel piano scoperto e settantaquattro per ognuno dei piani sotterranei. A questi ci andranno aggiunti 19 stalli per residenti e, in tutto, 11 per i disabili e sarà sempre attivo un servizio di guardiania. "Ci stupisce come l’amministrazione abbia deciso di installare un fontanello pubblico in una zona dove non c’è spazio per fermarsi con le auto – attacca il consigliere Pd, Paolo Tosi – e che sarà a servizio soltanto dei residenti. E poi fate chiarezza: ogni giorno dite che volete riportare i servizi in centro e poi l’ufficio per i rinnovi della Ztl lo mettete qui. Vedremo come sarà risolto, infine, il problema sicurezza".