Grigliate e vendita abusiva alle Cascine. Sequestrate 800 lattine di birra

C’era chi aveva nascosto le lattine di birra in un cestino dei rifiuti e chi ha cercato di allontanarsi perché nell’Apecar trasportava carne pronta per il barbecue. Ma non è servito a sfuggire alla Polizia Municipale che ha scoperto gli espedienti sequestrando cibo e bevande. L’episodio risale a domenica pomeriggio quando è scattato un servizio mirato nel parco delle Cascine, in particolare nel prato del Quercione molto frequentato nei giorni festivi e dove spesso si improvvisano pic nic con tanto di grigliate. Ad animare il ’botellon’ domenicale sono quasi sempre membri della comunità sudamericana che si ritrovano in centinaia nel pratone spesso utilizzando fiamme libere e alzando il volume della musica oltre il consentito dall’ora di pranzo fino a mezzanotte. In barba alle regole e al diritto al riposo di chi abita nelle vicinanze e soprattutto d’estate è obbligato a stare con le finestre aperte.

L’operazione della Municipale di domenica scorsa è iniziata alle 14.30 ed è andata avanti fino a mezzanotte: sono stati impegnati 19 agenti (Reparti Antidegrado, Area Nuclei Speciali e Territoriali sia in divisa che in borghese) e la squadra cinofila. Durante i controlli sono state sequestrate oltre 800 lattine di birra e circa 10 chili di carne fresca. Molte lattine sono state rinvenute in sacchetti con ghiaccio nascosti nei cestoni per rifiuti sotto sacchetti di vera immondizia. Gli agenti hanno anche sorpreso una donna che, con un carrellino, faceva la spola da e per il cestone per portare confezioni da 8 lattine di birra.

É stata fermata anche un Apecar che stava cercando di allontanarsi dal parco dopo aver visto le pattuglie: nel vano di carico gli agenti hanno trovato numerose lattine di birra e 10 chili di carne, che la conducente confermava destinati alla vendita in loco. Questo è il primo servizio mirato alle Cascine, che verrà ripetuto tutte le domeniche di giugno per ristabilire l’ordine nel parco delle Cascine dove ormai, troppo spesso, consuetudini fuori regola, si sono trasformate nell’ordinario.