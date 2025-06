Minaccia un turista e lo rapina. Arrestato dopo inseguimento. Raid anti droga: tre fermati

Arrestato dai carabinieri un 32enne della Guinea che armato di coltello ieri sera ha rapinato del cellulare un turista in via Orti Oricellari, nel centro storico di Firenze. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è indagato per rapina aggravata dall’uso di armi. La vittima non ha riportato ferite. A dare l’allarme è stato un carabiniere libero dal servizio. Intorno alle 20, ha visto per strada il 32enne che armato di coltello prima ha minacciato un turista sudcoreano di 28 anni, facendosi consegnare il cellulare e poi è fuggito con il bottino. Il militare ha soccorso la vittima, poi dopo aver contattato la centrale operativa, si è messo all’inseguimento dell’aggressore. Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie già presenti in zona, il 32enne è stato localizzato e bloccato in piazza Vittorio Veneto, dove è stato anche trovato e sequestrato il coltello utilizzato per la rapina. L’uomo è stato poi portato nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida.

La notte scorsa, i carabinieri hanno anche arrestato due soggetti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: un cittadino libico di 21 anni e di un tunisino di 20 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale. I due sono stati fermati intorno alle 00:30 in piazza San Pier Maggiore, nell’ambito di un controllo del territorio. Alla vista dei militari hanno tentato la fuga, ma sono stati rapidamente bloccati e, a seguito di perquisizione, il ventunenne libico è stato trovato in possesso di 26,6 grammi di hashish, un coltello sporco e una consistente somma in contanti di cui non sapeva giustificare il possesso, mentre il suo complice deteneva 51 grammi di hashish, oltre che una cospicua somma di denaro e vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Scoperto con 12 grammi di cocaina nascosti in una scatola di caramelle. Per questo, invece, un 22enne albanese è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla polizia durante un controllo in piazza Leon Battista Alberti, in zona Coverciano a Firenze. Il giovane in un primo momento ha tentato di eludere il controllo dirigendosi verso una direzione opposta rispetto a quella degli agenti ma è stato raggiunto, identificato e perquisito. Gli agenti hanno rivenuto all’interno del suo marsupio un involucro contenente la sostanza stupefacente e 300 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Nella tasca dei pantaloni, c’erano altri 11 confezioni di cocaina, per circa 12 grammi, occultati in una scatola di caramelle.