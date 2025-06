Le indagini dell’Arma. Rapinò turista belga. In carcere un 21enne

In rapida successione scaraventarono a terra una donna di sessant’anni nel tentativo di rubarle la borsetta e, poco dopo, riuscirono invece nell’intento di rapinare una giovane turista, appena diciottenne, di nazionalità belga. I due episodi avvennero nel mese di febbraio lungo la Passeggiata. In pieno giorno, e dunque col Lungomare affollato di persone a passeggio per godersi il sole in pieno inverno. Entrambi caratterizzati da una particolare violenza, che destò inevitabilmente un profondo allarme sociale.

Dopo un’intensa attività investigativa, a distanza di circa quattro mesi dai fatti, la sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Viareggio è riuscita a rintracciare uno dei presunti autori: un 21enne. Nei confronti del quale, con l’accusa di rapina, ieri è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le immediate attività d’indagine condotte dai militari del comando viareggino, coordinato del capitano Marco Colella, si indirizzano subito nei confronti di alcuni giovani, extracomunitari, che frequentavano la zona. E all’esito di una prolungata attività investigativa condotta con metodi tradizionali, e dunque raccogliendo le testimonianze, i filmati delle videocamere, e mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, vennero compiutamente identificati. I riscontri obiettivi emersi, sottoposti poi al vaglio dell’autorità giudiziaria di Lucca, sono stati ritenuti “precisi e concordanti” e pertanto hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo in carcere nei confronti di un giovane 21enne, rintracciato nel pistoiese e tratto in arresto.

Un ulteriore risultato che evidenzia gli sforzi profusi dall’Arma nel contrastare il grave fenomeno dei "reati contro la persona ed il patrimonio", particolarmente attenzionati per il forte impatto sia in termini di danno economico patito dalle vittime che sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

Red.Viar.