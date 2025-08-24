Firenze suona nel verde. Sette note per 7 giorni

Prosegue Firenze Suona Estate 2025, la decima edizione del festival per Estate Fiorentina con una settimana fitta di eventi. si parte domani (ore 19) con la scrittrice fiorentina Elisa Giobbi che presenterà il suo romanzo ’Italian Girl’ (Fernandel) al Love Orticoltura, accompagnata da Sabrina Ancarola. Il libro ‘ultimo anno di vita di Saman Abbas, la giovane pakistana simbolo di ribellione contro le imposizioni familiari e sociali. Giobbi presta la voce alla giovane pakistana, consegnandoci pagine di un emozionante diario in cui la ragazza confida sospetti, sentimenti e paure, sogni e intimi desideri, raccontando il suo ultimo anno di vita, le privazioni e le punizioni, le fughe, il viaggio in terra natale, il fidanzamento imposto col cugino, l’ingresso in comunità e l’amore per un ragazzo conosciuto sui social, fino alla notte dell’esecuzione. L’adolescenza spezzata di Saman, la sua esistenza "attorniata da affetti falsi e manipolatori, in una solitudine che lascia attoniti" (queste le parole della Corte), acquista così un valore universale, diventando emblema della lotta per la libertà personale e per il diritto di scegliere il proprio destino, temi che superano ogni confine culturale e sociale.

Martedì, invece, in Piazzetta Bongo (ore 21,15) l’associazione culturale Firenze Suona, con il sostegno della Cooperativa sociale Arca, del Centro di creazione cultura e del Teatro Solare e in collaborazione con Fantafondo e Polisportiva La Nuova Usaf Asd, proporrà ’ Via del Campo’, spettacolo di musica e letture sulls vita le e opere di Fabrizio De André: voce e chitarra del fiorentino Riccardo Mori con il reading dell’attore Lorenzo Lombardi.

Il 27 agosto ci si sposta alle Cascine: negli spazi di Ultravox è in programma il live di Godblesscomputers (all’anagrafe Lorenzo Nada). Ad aprire la serata sarà Bambina,Bambina, la cantautrice calabrese classe 2001 vincitrice del Firenze Suona Contest 2025. Il 28 agosto (ore 21) l’appuntamento è all’Anconella Garden con gli Irish Spinners, la band di musica tradizionale irlandese formata da Gianluca Spirito – chitarrista per sette anni dei Modena City Ramblers – nel 2010 per eseguire le canzoni che hanno ispirato il suo percorso musicale. La settimana si concluderà il 30 agosto (ore 19) al Love Orticoltura dove lo scrittore grossetano Sacha Naspini presenterà ’L’ingrato. Novella di Maremma’: un romanzo che racchiude un amore impossibile, la bestiale cattiveria della ’gente’, l’anatomia della creazione artistica, l’amore che accende l’invenzione, il gesto che crea la bellezza.