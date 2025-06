Ville e giardini incantati con l’Ort. Grande musica in luoghi monumentali

La magia della grande musica nell’incanto della natura e della storia. Dal 6 giugno al 16 luglio si svolge la nona edizione di ’Ville e Giardini incantati’, la rassegna estiva dell’Orchestra della Toscana che intreccia musica e luoghi d’arte. Quattordici concerti scandiranno il calendario estivo, offrendo al pubblico l’occasione di vivere la musica in contesti che parlano di storia e di paesaggio. Ed una novità: alle ville medicee che fino a oggi hanno rappresentato il cuore pulsante della manifestazione (Poggio a Caiano, La Petraia, Cerreto Guidi, Pratolino, Quarrata e Seravezza) si aggiungono due nuove sedi nel cuore di Firenze: Forte Belvedere e Villa Bardini, punti panoramici d’eccezione affacciati sulla città.

Sul palco, accanto all’Ort, saranno molti dei suoi musicisti: prime parti e la spalla dell’orchestra interpreteranno un repertorio che attraversa i secoli. Sul podio spicca la presenza del direttore principale Diego Ceretta; insieme a lui, i direttori Giampaolo Pretto, Aram Khacheh e Giovanni Conti. Il programma 2025 alterna grandi pagine del repertorio classico (Mozart, Haydn, Beethoven, Cajkovskij, Rossini) a incursioni nel Novecento (Sollima, Honegger, Berio, Rota). Tra i solisti, spiccano le prime parti dell’Ort: il violinista Giacomo Bianchi, il violista Stefano Zanobini, la flautista Viola Brambilla, il clarinettista Fabrizio Fadda, insieme alla violoncellista Klara Wincor. Completano il cast il Quintetto a fiati e il Sestetto dell’Ort. Ad arricchire l’esperienza, la possibilità di partecipare a visite guidate gratuite o a pagamento. Inoltre, in alcune ville sarà disponibile un servizio di ristorazione con buffet su prenotazione, mentre in altre sedi sono attivi punti ristoro e strutture locali. Ville e Giardini incantati è realizzata in collaborazione con l’istituzione Museo autonomo delle Ville e Residenze monumentali fiorentine del Ministero della Cultura, Comune di Firenze, Fondazione MUS.E, Città Metropolitana di Firenze, Villa Bardini, Comune di Quarrata, Palazzo Mediceo di Seravezza, con il sostegno di Fondazione CR Firenze e la sponsorizzazione di Unicoop Firenze.

Il primo appuntamento è per il 6 e il 7 giugno prossimi, rispettivamente alla Villa Medicea di Poggio a Caiano e alla Villa Medicea La Petraia di Firenze (ore 21,30). Sul podio, alla guida dell’Orchestra della Toscana, è Diego Ceretta. Accanto a lui, in veste di solisti, Giacomo Bianchi al violino e Stefano Zanobini alla viola. In programma la Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra K 364 di Mozart e la Sinfonia n.101 ’L’orologio’ di Haydn. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Verdi di Firenze, nei punti vendita Box Office – Ticketone e online su Ticketone.it. Il programma completo: www.orchestradellatoscana.it.

Chiara Caselli