"Eccellente la qualità del mare"

GROSSETO"La qualità delle acque di balneazione in provincia di Grosseto e in Toscana è stabilmente ad un livello di eccellenza nella stragrande maggioranza delle aree monitorate (tra il 93 ed il 98% aree in classe "eccellente" negli ultimi 15 anni), ma non mancano criticità". Lo scrive Arpat che ha effettuato il resoconto dopo le analisi dei divieti di balneazione dello scorso luglio, sul litorale maremmano. "Il motivo sono le precipitazioni - scrive Arpat - come quelle che si sono abbattute in questi ultimi giorni. Le variazioni qualitative, da un anno all’altro, sono determinate dalle copiose e concentrate piogge che dilavano suoli, dando luogo all’attivazione degli scaricatori di piena con fuoriuscita dei relativi reflui fognari urbani non depurati, contenenti coliformi fecali, nei corsi d’acqua che recapitano al mare. Questo avviene anche in assenza di una separazione fra condotte per acque bianche e reflui urbani e anche da, seppure in parte residuale, da eventuali guasti, rotture, interventi non programmabili a condotte e impianti del sistema fognario che corre spesso lungo la costa nelle zone urbane". "La concentrazione delle piogge sulla fascia costiera - chiude Arpat - aggrava le criticità delle aree di balneazione localizzate in prossimità dei punti di arrivo in mare. Per fronteggiare queste situazioni diversi Comuni toscani hanno iniziato ad adottare ordinanze di divieto preventivo di balneazione con la finalità di immediata tutela della salute pubblica dei bagnanti.