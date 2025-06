Lerici studia la nuova sosta: "Col parcheggio multipiano possiamo togliere la Ztl"

Con la stagione estiva alle porte Lerici si organizza per accogliere l’arrivo dei turisti e un numero ancora maggiore di auto con soluzioni alternative, per rendere il territorio vivibile e percorribile con attenzione alle tematiche ambientali. Dal 15 giugno è entrato in vigore il calendario estivo delle navette gratuite (Verde Collinare e Blu Costiera): dalle 8.30 del mattino all’una di notte con cadenza di 30 minuti, sarà possibile usufruire del servizio di mobilità completamente gratuito sostenuto dall’amministrazione con oltre mezzo milione di euro. Dal 1 luglio sarà operativo anche il servizio di traghettamento all’interno del Golfo dei poeti; la linea San Terenzo, Lerici e Tellaro collegherà i principali approdi del golfo per godere dello spostamento stesso oltre che del borgo di destinazione.

Anche alla Serra, dal 15 giugno e per tutta la stagione estiva, è stato ripristinato il semaforo che istituisce il senso unico di circolazione per consentire la sosta su un lato della strada nel tratto dal centro del borgo per circa 200 metri in direzione Zanego. In vigore nel periodo estivo, anche le Ztl, sia di Lerici che di Tellaro, zone a traffico limitato che tutelano i centri urbani dei borghi più trafficati e preziosi. A Lerici e San Terenzo è in vigore dal 15 giugno al 30 agosto dalle 10 alle 18 e dall’ 1 del mattino alle 5; a Tellaro invece il traffico limitato è attivo 365 giorni all’anno ma è rafforzato dal 1 maggio al 30 settembre quando nemmeno i residenti nelle altre frazioni del territorio comunale potranno accedere alla ztl di Tellaro. "La mobilità in territori come quello del nostro comune è complessa – dice il sindaco Leonardo Paoletti – La mancanza di spazio incide sulla sosta e sulla viabilità, con strade strette che non rendono agevole il trasporto su terra effettuato con mezzi pubblici. Le ztl hanno dimostrato nel tempo di essere strumenti efficaci se modulati con attenzione e funzionalità. Il nuovo progetto di mobilità che stiamo portando avanti con il primo step nella costruzione del parcheggio multipiano a Bagnara, alleggerirà ancora il centro dal traffico veicolare, e sarà uno sfogo anche per i residenti". Un sistema di parcheggi multipiano appare come unica risposta possibile all’accoglienza del flusso turistico, che interessa Lerici per molti mesi all’anno. "Quando avremo un buon sistema di sosta sarà possibile rimodulare ulteriormente la ztl se non eliminarla definitivamente"