Montevarchi. Il sindaco incontra oggi Sei Toscana

Arezzo, 26 giugno 2025 – Proseguono i disservizi nella raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Una situazione, per Palazzo Varchi, diventata ormai insostenibile, su cui interviene direttamente il Sindaco Silvia Chiassai Martini, annunciando un incontro urgente con i vertici di Sei Toscana, gestore del servizio, in programma oggi. «È fondamentale fare chiarezza – dichiara il Sindaco – e ripristinare con urgenza un'efficienza negli svuotamenti che mancano da troppe settimane. I disagi sono evidenti e inaccettabili, sia per i cittadini che per l'Amministrazione comunale. Le problematiche aziendali, come la chiusura temporanea del sito di conferimento di Terranuova o lo sciopero generale della scorsa settimana, non possono giustificare una situazione emergenziale protratta così a lungo».

Chiassai Martini punta il dito anche contro l'aumento dei costi a carico dei cittadini: «Ogni anno si continua a pagare un servizio sempre più caro a causa del metodo Arera, indipendentemente dalla qualità effettiva del servizio reso. Per contenere l'aumento della Tari, il Comune ha deciso di destinare anche quest'anno 250.000 euro, come già fatto nel 2023. Una scelta necessaria, visto che gli aumenteranno saranno ormai strutturali, per effetto di una legge assurda».

Nel corso dell'incontro, il Sindaco chiederà a Sei Toscana interventi concreti su diversi fronti: dallo svuotamento regolare e potenziato, in particolare per il multimateriale che cresce nei mesi estivi, alla pulizia dei cassonetti e delle aree limitrofe, fino alla sostituzione dei contenitori dell'indifferenziata danneggiati con soluzioni più efficienti e funzionali. «Sappiamo che esiste anche un problema di conferimento errato – ammette Chiassai Martini – ma riteniamo che l'efficienza del servizio sia un dovere del gestore. Non è tollerabile che i cittadini debbano girare per trovare un cassonetto libero o, peggio, siano costretti ad abbandonare i sacchetti per strada».