Giani si tuffa in Arno al Canto alla Rana. “Una perla nascosta, lontana dai grandi flussi turistici”

Arezzo, 13 agosto 2025 – Tradizionale tuffo di agosto per il presidente della Regione Eugenio Giani che ha scelto anche quest’anno l’Arno nel tratto di fiume che scorre in Alto Casentino come luogo simbolo del territorio. Un gesto simbolico che da anni ormai intende unire impegno istituzionale e passione per le tradizioni locali. La cornice è stata quella 'Canto alla Rana' vicino a Stia (Arezzo), dove Giani è stato accompagnato dal sindaco, da cittadini e amministratori locali.

Nell'occasione Giani ha ribadito l'importanza di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso delle identità territoriali, lontano dai flussi più convenzionali. "La Toscana non è solo Firenze, Siena o Pisa - le parole del governatore - ma è un mosaico di borghi, paesaggi e tradizioni che meritano di essere scoperti e vissuti. Il mio tuffo al Canto alla Rana è un invito a esplorare queste perle nascoste. La Toscana diffusa è il nostro patrimonio più vero e come istituzioni abbiamo il dovere di proteggerla e farla conoscere. Oggi, con un tuffo nelle nostre radici, rinnoviamo questo impegno".