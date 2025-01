Il tuffo nell’Arno di Giani: “Forza Toscana, sia un magico 2025”

Firenze, 1 gennaio 2025 – “Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2025️. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura…tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?”. Lo scrive il presidente della Regione Toscana sui social commentando un'immagine del suo consueto tuffo di Capodanno nel fiume Arno dalla banchina della società sportiva Canottieri Firenze.

Giani si è tuffato nel fiume proseguendo un'abitudine che va avanti già da alcuni anni.

Quella dei tuffi di capodanno è una vera tradizione in Toscana. Quest’anno aumento con record dei partecipanti nel tuffo collettivo in mare a Viareggio con 714 persone, numero superiore ai 672 dell'1 gennaio 2020 e ai 605 del 2024, presente anche il generale Roberto Vannacci. Non è stato, invece, raggiunta quota 1.000 come invece alla vigilia auspicavano i promotori dell'iniziativa che ha finalità di beneficenza per raccogliere fondi per il volontariato della Croce Verde. In tema col punto di ritrovo, il Belvedere delle Maschere, sulla spiaggia davanti a piazza Mazzini, diversi partecipanti si sono presentati mascherati a richiamo del Carnevale.

Sul litorale viareggino e versiliese altri tuffi a Torre del Lago, al pontile di Tonfano (è la prima volta, si sono presentati in circa 50) e a quello di Forte dei Marmi. Tuffo anche dal pontile di Marina di Massa.

In Maremma altri tuffi di Capodanno. Ci sono stati a Castiglione della Pescaia (circa 100 persone) e Follonica (Grosseto).