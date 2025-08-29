A fuoco cucce e mangiatoie, attacco alla colonia felina

Cascine di Buti (Pisa), 29 agosto 2025 – A fuoco le cucce e altre strutture della colonia felina di Cascine di Buti in via Turati, nella zona industriale. «I trenta gatti sono tutti in salvo, anche se alcuni sono scappati per la paura – racconta Futura Kalaj, responsabile della struttura e dell’associazione Occhi di Gatto Pisa e provincia – ma i danni che le strutture della colonia felina hanno subito sono molto ingenti. Stamani alle 11, con i volontari e altri amici e la cittadinanza che vorrà partecipare, ci ritroviamo di fronte alla colonia in via Turati per iniziare a mettere insieme le forze e ridar vita alle cucce, alle mangiatoie e a tutti i rifugi dove i gatti, raccolti per le strade in tanti anni da me e da altri volontari, sterilizzati e accuditi quotidianamente, possano ritrovare riparo». L’incendio è divampato la sera del 25 agosto.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. L’ipotesi che si tratti di un incendio doloso è molto più che probabile. «Abbiamo informato i carabinieri che sono intervenuti per un primo sopralluogo – dice ancora Futura Kalaj – ma per la formalizzazione della denuncia devo ancora rivolgermi ai carabinieri della stazione di Buti perché sono in attesa di altri accertamenti. Ma la denuncia ci sarà, sicuramente». Sulle pagine social è partito il passaparola per cercare di coinvolgere più persone possibili per rimettere in piedi la struttura. In tanti si sono già messi a disposizione per dare una mano. La colonia felina di via Turati non è l’unica che Futura Kalaj ha in cura da molti anni.

«Ne ho altre sia nella stessa zona industriale di Cascine che a Bientina – aggiunge ancora la volontaria e presidente dell’associazione Occhi di Gatto – In totale abbiamo in cura circa 130 gatti che, chi vuole, può adottare». Le indagini dovranno far luce sulle cause del rogo. Tra gli accertamenti anche quello se possano esserci collegamenti tra l’incendio della colonia felina di via Turati e la presenza, nelle vicinanze, di un’area dove si trovano alcuni animali sotto sequestro da parte di Enpa che sono stati sottratti ai maltrattamenti del proprietario. A chi davano noi i gatti della colonia felina tanto da incendiare la struttura? Si tratta di un atto intimidatorio? E’ possibile che chi ha agito volesse colpire l’altra area dove sono custoditi gli animali sotto sequestro?