Ponsacco sarà... retrò. Il arrivo il mercatino: "Valorizzare il centro"

PONSACCOUn nuovo appuntamento è pronto a dare vita al centro storico di Ponsacco: da settembre 2025 a giugno 2026, ogni quarto sabato del mese, piazza della Repubblica ospiterà Ponsacco Retrò, il mercatino dell’usato e del collezionismo che promette di trasformare il cuore della città in un luogo vivo, dinamico e attrattivo. Il primo appuntamento è sabato 27 settembre. Non si tratta soltanto di bancarelle e oggetti vintage, ma di un progetto che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto per riportare centralità al centro storico e creare nuove occasioni di socialità, commercio e cultura.

L’iniziativa, curata dall’associazione Etruria di Livorno che ha vinto il bando promosso dal Comune di Ponsacco, è pensata come un evento di qualità, capace di legare la tradizione di Ponsacco alla riscoperta di pezzi unici, curiosità e collezioni che parlano di storia e identità. "Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa idea – afferma l’assessore alle attività produttive Anna De Santi –. Ponsacco Retrò non è un semplice mercato, ma un’occasione per riqualificare la città e valorizzare il nostro centro storico. Sarà un’iniziativa di alto livello, capace di attrarre visitatori da tutta la provincia e di generare ricadute positive anche per le attività locali. È un progetto in cui credo molto e che potrà crescere e consolidarsi nel tempo".

Con Ponsacco Retrò, la città scommette dunque su un modello che in molte realtà toscane ha già dimostrato di funzionare: un mercatino che non solo richiama collezionisti e curiosi, ma che contribuisce a costruire un’identità più forte per il centro, rendendolo un punto di riferimento per eventi, commercio e incontro. "Invitiamo i cittadini a partecipare al debutto di settembre – conclude il sindaco Gabriele Gasperini – certi che ogni appuntamento sarà l’occasione per riscoprire insieme il piacere di vivere la piazza come spazio condiviso, all’insegna della tradizione e della bellezza senza tempo degli oggetti che raccontano storie".