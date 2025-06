Musica, balli e mojito. È la nuova Notte bianca in formato ridotto ma più vivibile per tutti

PONTEDERAUna festa in scala ridotta, nei numeri, nel budgrafia delle piazze coinvolte. Una notte bianca più a misura di famiglie anche per gli spettacoli proposti. Il Mojito al bar l’Angolo sancisce, intorno alle 19, il via alla notte pontederese nonostante il cambio repentino del meteo e un’allerta temporale prevista proprio dopo la mezzanotte. Un evento che per il 2025 ha visto la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e Ccn e il supporto della Camera di Commercio, mentre la parte organizzativa è stata affidata ad Alla Vigna Eventi. Il cuore della festa è stato tra le tre piazze del centro Cavour, Curtatone e Martiri della Libertà. Sono lontani i grandi numeri del passato, quando era impossibile camminare sul corso o trovare un tavolo libero per mangiare nei locali del centro. Più vivibile, forse. Tutto è cominciato dal pomeriggio con i più piccoli che si sono divertiti ad assistere allo spettacolo del Mago Bolla per poi ascoltare la performance tributo a "Vaiana, la prescelta dell’Oceano". Spazio anche alla musica in piazza Curtatone con i Free Sound e il ritorno agli anni ’80 con il gruppo 80 Trash al quale è seguito il dj set di Dj Hico. Il palco principale del Piazzone con la conduzione de i Vanale, ha ospitato i B1XMaxime, due giovanissimi ragazzi di Pontedera e Forcoli autori del singolo "Vertigini". A seguire il comico toscano Graziano Salvadori ha fatto divertire le persone che soltanto intorno alle 22 hanno cominciato ad animare il piazzone. La piazza si è trasformata in una grande pista da ballo con il duo italiano di musica latino-americana Los Locos, famosissimi ideatori dei più famosi balli di gruppo del secolo scorso. Un tuffo nelle estate degli anni ’90 con le hit El Meneaito, Mueve la colita e La vuelta, la Macarena e la canzone Ai Ai Ai, storica sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 Un medico in famiglia. Infine, la chiusura affidata a Dj-V, alter ego di Veronica Niccolai, producer ed electronic live performer.

Sarah Esposito