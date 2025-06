Scatta il Toscana Pride. Arriva l’onda arcobaleno. Sfilata e viabilità: la guida

L’attesa è finita: "l’ondata arcobaleno" sta per arrivare a Prato. Tutto pronto per il "Toscana Pride 2025" insomma, che a partire dal pomeriggio calamiterà l’attenzione: undici i carri che prenderanno parte alla sfilata, a fronte di decine e decine di volontari per un evento che, secondo le stime comunicate dall’organizzazione, dovrebbe portare in città tra le 30mila e le 40mila persone. La parata che punta alla riaffermazione e tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+* (al grido di "Abbattiamo muri, costruiamo futuri", ossia lo slogan scelto per l’evento di quest’anno dagli organizzatori) partirà alle 16,30 odierne circa da piazza del Mercato Nuovo (con ritrovo alle 16). Il corteo, con Lalique Chouette come testimonial d’eccezione, terminerà intorno alle 19,30 in piazza delle Carceri, con l’attenzione che (dalle 20 in poi) si trasferirà a Pistoia per il "Toscana Pride Party". A sfilare ci sarà anche una delegazione orientale: rappresenterà l’associazione cinese Dao Yuan Hui Guan, non legata al mondo omosessuale, ma che parteciperà portando il folklore e la simbologia della Cina. Così come il drago è il simbolo del Capodanno cinese e per festeggiare il nuovo anno viene portato in giro dai figuranti in costume, in questo caso saranno a quanto pare due leoni (inscenati da quattro persone in costume) ad accompagnare la parata. Tante le persone attese in città, dicevamo.

PARCHEGGI GRATIS. Il Comune ha previsto una serie di modifiche alla sosta e alla circolazione: dalle 14 alle 20 sarà possibile parcheggiare gratuitamente in piazzale Ebensee sud, piazzale del Ponzaglio e nella parte centrale di piazza del Mercato Nuovo (escluse le due zone accanto al tempio buddista e all’incrocio con viale Galilei dove sarà in vigore il divieto di sosta).

DIVIETI DI TRANSITO. I divieti di transito inizieranno invece entreranno in vigore dalle 15 fino alle 20:30, seguendo l’itinerario della sfilata: riguarderanno piazza del Mercato Nuovo (nel tratto compreso tra il tempio buddista e viale Galilei) viale Galilei (nel tratto tra piazza Mercato Nuovo e via Protche) via Protche (tra viale Galilei e piazza Ciardi) piazza Ciardi; via Porta al Serraglio, via del Serraglio, via Guizzelmi, largo Carducci, piazza Duomo; via Magnolfi, via Cavallotti, via San Giorgio, nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Sant’Antonio; via Sant’ Antonio (nel tratto compreso tra via San Giorgio e canto al Mercatale) canto al Mercatale, piazza Mercatale, ponte al Mercatale, via Matteotti (nel tratto compreso tra ponte al Mercatale e ponte Venti Settembre) ponte Venti Settembre, via Arcivescovo Antonio Martini, piazza San Marco, viale Piave e piazza Santa Maria delle Carceri.

LA VIABILITA’. Sempre per consentire lo svolgimento della manifestazione, il traffico proveniente da viale Galilei, lato ponte Datini, dovrà obbligatoriamente svoltare a destra in via Bresci per dirigersi verso via Bologna. I mezzi che da via Machiavelli si dirigono in via Pomeria saranno invece deviati in via Matteotti, piazza Stazione, viale Vittorio Veneto e via Pomeria. Un clima di festa che riguarderà diversi negozi, bar e ristoranti del centro, che come anticipato da Confcommercio e Confesercenti proporranno per tutta la giornata allestimenti a tema, aperitivi colorati, piatti speciali ispirati ai valori dell’inclusione, musica e promozioni simboliche pensate per l’occasione. E su queste basi, il "countdown" può iniziare a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino