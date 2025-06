Attesi in migliaia alla Nuova Luna. Per il raduno Harley e i Suzi Q

SANTA CROCE

L’Aria d’Estate della Nuova Luna non è solo un giorno di festa. E’ un evento per portare a Santa Croce gente anche da fuori regione e per aprire le porte del carnevale, per farlo conoscere e soprattutto farlo vivere tutto l’anno. In sella alle moto – rigorosamente Harley – con buon cibo e ottima musica. Questi sono gli intendimenti del gruppo presieduto da Massimo Belei. L’evento clou dell’anno della Nuova Luna è stato presentato ieri mattina. Si tratta di Aria d’Estate con la quarta edizione del Custom Night, raduno di Harley Davidson ed esibizione dei Suzi Q, uno dei gruppi musicali più seguiti, con migliaia di follower sui social e capace di radunare spettatori di varie generazioni. La festa sarà sabato 28 giugno, con inizio in piazza Matteotti dove ci sarà il raduno delle Harley e la partenza per il motogiro e poi nella piazza della cittadella del carnevale dove hanno le sedi i quattro gruppi del Carnevale d’Autore di Santa Croce. La manifestazione è organizzata dalla Nuova Luna in collaborazione con Lorenzo Sedanetti di Motolook. "Prevediamo la partecipazione di circa 200 harleisty – dicono Sedanetti, Belei e Massimo Bertacca, capogruppo della Nuova Luna – Lo scorso anno ne erano arrivati 176 e la manifestazione, in pochi anni, è cresciuta molto. Un evento per Santa Croce e i paesi vicini considerato che il motogiro, nel quale verranno coinvolti anche alcuni ragazzi con disabilità, transiterà da Castelfranco, Staffoli, Le Vedute, Stabbia e Fucecchio". "Riteniamo che i gruppi e il carnevale debbano vivere tutto l’anno – concludono Belei e Bertacca – Per questa occasione abbiamo coinvolto realtà e associazioni del paese. Prevediamo l’arrivo di tantissime persone". Info e prenotazioni: 327 1315874 e 339 3011505.

g.n.