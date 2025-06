Si fa un selfie e inciampa in un’opera degli Uffizi. Turista denunciato

Firenze, 21 giugno 2025 – Incidente all’interno della Galleria degli Uffizi dove oggi, sabato 21 giugno, un turista durante la visita del museo è inciampato ed è caduto su un dipinto di fine Seicento. L’opera è di Anton Domenico Gabbiani.

L’uomo ha danneggiato il quadro mente tentava di farsi un selfie, non si è reso conto che il dipinto era così vicino tanto da caderci sopra e sfondarlo. Il quadro è stato subito portato dai restauratori per essere sistemato. Tornerà in mostra nei prossimi giorni.

L'opera è esposta agli Uffizi nell’ambito della mostra ‘Firenze e l'Europa. Arti del Settecento agli Uffizi’. Il turista, nonostante si sia trattato di un incidente è stato denunciato.