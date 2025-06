Arcobaleno d’estate, che la magia abbia inizio. Eventi in tutta la Toscana: “Così raccontiamo le nostre eccellenze”

Firenze, 20 giugno 2025 – Si è aperta oggi con un brindisi allo storico Caffè Le Giubbe Rosse in piazza della Repubblica, la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate, il cartellone di eventi che segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva in Toscana. Promossa dalla Regione insieme a La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, l’iniziativa proseguirà fino al 24 giugno, portando musica, arte, spettacolo e tradizioni in borghi, città e località della costa.

All’inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras. Accanto a loro, i direttori di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo e di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, la vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera, il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti e il segretario generale Giuseppe Salvini, insieme ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria.

"La cornice delle Giubbe Rosse – ha detto il presidente Giani – storicamente cuore dell'avanguardia artistica e letteraria italiana, ha dato il via quest'anno alla XIII edizione di Arcobaleno d’Estate. Un festival che, come la nostra regione, unisce capoluoghi e borghi, città e periferie, in un unico racconto di bellezza e comunità. Questa edizione, come un anno fa, è dedicata alla Toscana diffusa: quella delle piazze meno celebrate ma ugualmente vitali, dei talenti che fioriscono in ogni angolo del territorio, delle tradizioni che si rinnovano senza confini. Arcobaleno d’Estate è il filo che lega Firenze a Prato, Siena a Livorno, l’Appennino all’Arcipelago".

Entusiasta anche l’assessore Marras: "Arcobaleno d’Estate è l'appuntamento atteso che arriva con l'inizio della bella stagione. Una manifestazione sempre più diffusa su tutto il territorio che racconta l’anima più autentica della Toscana. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione con La Nazione e con il supporto delle realtà del turismo e delle imprese, viene offerto un calendario ricco di eventi capaci di raccontare al meglio le tante ricchezze dei nostri territori. E allora: bentornata estate e bentornato Arcobaleno”.

A fare gli onori di casa Owen Doorly, responsabile per Firenze del gruppo Faro Alto – proprietari del Caffè Le Giubbe Rosse, Scudieri e Nannini – insieme ad Andrea Bellandi, referente della proprietà, e ad Andrea Ristori, amministratore delegato del gruppo. A presentare la serata, la giornalista de La Nazione Ilaria Ulivelli, che ha condotto anche il momento letterario con lo scrittore Marco Vichi, dedicato al periodo storico in cui nacque il celebre caffè. Spazio poi al crime, con l’intervento del giornalista e scrittore Gigi Paoli, che ha ripercorso alcuni dei delitti irrisolti di Firenze, in particolare il caso di via del Proconsolo.

Un ruolo centrale, nell’organizzazione dell’iniziativa, è stato riservato alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. "Non sono semplici presenze economiche – dice Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana – ma presìdi quotidiani di umanità e identità. In ogni angolo della Toscana si accendono relazioni, si custodiscono memorie, si costruisce comunità. Arcobaleno d’Estate celebra questo: non solo luoghi da visitare, ma luoghi da vivere, anche grazie a chi, con passione e resilienza, li anima ogni giorno”. ù

"Siamo particolarmente lieti – aggiunge Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana – di inaugurare questa tredicesima edizione in un luogo simbolico come le Giubbe Rosse. Tra i tavolini di questo celebre caffè si respirano secoli di storia e di cultura. Enogastronomia e cultura hanno legami profondi nella nostra Toscana e i pubblici esercizi sono lo scenario ideale per crearli e rafforzarli”.

Il cuore digitale della manifestazione è lo spazio dedicato all’interno di www.visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione Toscana curato da Fondazione Sistema Toscana. Oltre a consultare il programma in costante aggiornamento, è possibile scaricare il kit grafico per promuovere eventi online e offline e trovare le istruzioni per partecipare alla rassegna.