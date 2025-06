Arezzo, 20 giugno 2025 – Al via i corsi estivi di canto e strumento di Proxima Music . L'attività didattica della scuola cittadina proseguirà anche nei mesi tra giugno e agosto con cicli di lezioni personalizzabili secondo le esigenze di lavoro e di ferie di ogni singolo allievo, offrendo così la possibilità di approfondire lo studio musicale con una proposta che abbina continuità e flessibilità. I corsi, ospitati dalla sede di Proxima Music in via Severi, saranno rivolti a tutte le età ea tutti i livelli in virtù della disponibilità di un gruppo di docenti che garantiranno la prosecuzione dell'insegnamento con l'obiettivo di accompagnare ogni allievo in un percorso di crescita tecnica, artistica ed espressiva.

Questa proposta estiva dà seguito a un anno didattico da record per la scuola aretina in termini di corsi attivati e di persone coinvolte che ha trovato il proprio compimento nei cinque concerti finali con oltre centosessanta cantanti e musicisti che hanno vissuto le emozioni di esibirsi di fronte a un pubblico. Da settembre 2024 a maggio 2025, infatti, le aule di Proxima Music hanno ospitato circa quattromila ore complessive di lezione dedicate alla formazione musicale di bambini, ragazzi e adulti, confermando questa realtà come un punto di riferimento culturale e artistico per il territorio e per la comunità. Gli allievi sono stati impegnati a livello individuale o in percorsi di insieme soprattutto nelle classi di chitarra, pianoforte e canto moderno, ma una particolare crescita è stata nuovamente registrata anche in strumenti quali batteria, tromba, violino, violoncello e flauto. Il bilancio di fine anno della scuola ha testimoniato anche l’importanza della scelta di un percorso musicale già in età scolare per un’educazione capace di portare benefici alla crescita in termini di creatività, ragionamento, memoria, concentrazione, coordinazione, espressione e gestione delle emozioni: quasi il 50% di cantanti e musicisti di Proxima Music, infatti, ha un’età tra i sette e i quattordici anni, poi la seconda fascia maggiormente rappresentata comprende i ragazzi tra i quindici e i diciannove anni. Un incremento, infine, ha riguardato gli adulti con più di trent’anni che hanno testimoniato come sia possibile imparare a suonare o valorizzare le potenzialità della voce a ogni età. «La musica porta benefici a tutte le età - spiega Alessandro Bertolino, direttore di Proxima Music. - Questa consapevolezza anima, da sempre, l’attività della nostra scuola nel proporre una didattica ricca e variegata che proseguirà ora anche nel corso dell’estate. I risultati dell’ultimo anno didattico confermano la solidità e la crescita costante di Proxima Music, che continua a rappresentare un punto di riferimento per la formazione musicale in città: ringraziamo allievi e docenti per il loro impegno nell’educazione musicale che contribuisce non solo a veicolare competenze tecniche, ma anche a consolidare valori culturali e sociali fondamentali per la comunità».