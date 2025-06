Il teatro è di scena a Montagnano con il 34° Premio di Teatro Popolare “Il Giogo” Un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione teatrale e della commedia popolare. A Montagnano è tutto pronto per la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo”, che per dieci giorni - da mercoledì 2 a sabato 12 luglio - animerà la suggestiva Piazza della Chiesa con inizio spettacoli alle ore 21.30