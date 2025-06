Officine della Cultura lancia "Piccole fragilissime note" concerto per Paolo Benvegnù

Arezzo, 20 giugno 2025 – Officine della Cultura lancia "Piccole fragilissime note" «che porteremo in concerto il 3, 4 e 5 agosto 2025. Il nostro omaggio e il nostro abbraccio ad un artista ma soprattutto ad un amico che ci ha lasciati troppo presto: Paolo Benvegnù.» > 3 agosto | Foiano della Chiana (AR) – Piazza Matteotti > 4 agosto | Fiesole (FI) – Teatro Romano > 5 agosto | Pesaro (PU) – Anfiteatro del Parco Miralfiore «Protagonista della scena sarà Neri Marcorè, voce intensa e narratore d’eccezione, accompagnato da due realtà artistiche capaci di intrecciare linguaggi, culture e visioni: l’Orchestra Multietnica di Arezzo, che ben conosci, da sempre emblema di convivenza e contaminazione musicale, e il collettivo de I Benvengù, musicisti e compagni di palco in questo omaggio tanto delicato quanto potente. Sul palco prenderanno vita le canzoni di Benvegnù, rilette in una nuova veste orchestrale e multiculturale, con arrangiamenti originali per esaltare la forza evocativa dei testi e la profondità della musica. Un viaggio emotivo tra fragilità e resistenza, intimità e coralità, che ti coinvolgerà in un racconto musicale fatto di parole, silenzi, voci e suoni. I biglietti sono già in vendita. Non perderti questa occasione per lasciarti attraversare da note leggere e profonde, fragilissime e necessarie. Ti aspettiamo!»