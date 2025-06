“Incontri con la musica – Guida all’ascolto” a cura di Michele Casini

Arezzo, 19 giugno 2025 – Dopo il positivo esito della prima edizione, Laboratori Permanenti propone il secondo ciclo di Incontri con la musica - Guida all’ascolto volti alla divulgazione dell’ascolto della musica classica e operistica, condotti dal giornalista Michele Casini.

La finalità del progetto è avvicinare il pubblico con un linguaggio semplice e chiaro oltre che il più possibile esatto all’ascolto della grande musica immersi nella splendida cornice dello spazio Campaccio a Sansepolcro (Ar).

Ogni appuntamento consisterà nella narrazione del conduttore sull’argomento in programma inframmezzata da ascolti di brani musicali legati al tema stesso, illustrati e commentati dal conduttore, inserendo le musiche ascoltate nel contesto storico e culturale in cui sono state create, in relazione anche alla vita dell’autore e/o dell’interprete di cui si parla e ai commenti critici dell’epoca.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 27 giugno alle ore 18.30 e sarà dedicato a Ludwig van Beethoven. Un excursus sulla vita e l’opera del genio di Bonn con l’ascolto e il commento di estratti dalla sua produzione sinfonica, cameristica e operistica. E poi il mito napoleonico e la seguente grande disillusione di Beethoven, la nascita dei concerti a pagamento non più legati alla benevolenza dei potenti e altro ancora.

Dopo una pausa estiva, gli appuntamenti tornano con l’autunno:

10 ottobre ore 18.30: Herbert von Karajan

Lo straordinario percorso creativo di uno dei più grandi direttori d’orchestra della storia, anche in relazione all’esplosione industriale della discografia, della quale Karajan fu uno dei massimi protagonisti

21 novembre ore 18.30: George Gershwin

La nascita della musica colta statunitense, la commistione fra classica e jazz, la breve e intensa vita di un compositore alla sua epoca sottovalutato come musicista “serio” anche se popolarissimo per il repertorio leggero, l’eredità lasciata ai suoi successori, primo fra tutti Leonard Bernstei

INFO E PRENOTAZIONI:

cell. 379 125 3567

(tramite whatsapp o chiamando dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00)

[email protected]