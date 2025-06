Scoppia l’estate a Castiglion Fiorentino, i riflettori si accendono sulle varie iniziative che animeranno le sere estive

Arezzo, 28 giugno 2025 – Scoppia l’estate a Castiglion Fiorentino, dopo l’edizione 2025 del Palio dei Rioni i riflettori si accendono sulle varie iniziative che animeranno le sere estive.

A partire dal prossimo fine settimana, 27, 28 e 29 giugno, quando, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco, saranno di scena spettacoli e musica dal vivo per le strade del centro storico.

Partiamo venerdì 27 con l’evento “THE VILLAGE PEOPLE”, in piazza del Municipio, con giochi e animazione per i più piccoli e con spettacoli e musica dal vivo per i più grandi. Il giorno dopo, sabato 28 giugno, ritorna la “SERATA D'ESTATE” dove i veri protagonisti saranno i negozi di prossimità con le loro fantastiche occasioni. Infine, domenica 29, si inizia alle ore 19.30, presso il Chiosco di San Francesco, con lo spettacolo "OlimPole", patrocinato dal Comune di Castiglion, un evento firmato Art&Pole di Sara Brilli, per poi passare in Piazza dello Stillo, alle ore 21.00, con “ASPETTANDO CASTIGLION FILM FESTIVAL” e la proiezione del film “Quasi a casa” scritto e diretto da Carolina Pavone che sarà presente alla serata.

Ad un mese circa, il “Castiglioni Film Festival”, 24-27 luglio, comincia a far parlare di se e a “snocciolare” tutte le novità. Come la competizione internazionale di cortometraggi con la sua cerimonia di premiazione, Il montepremi in denaro complessivo ammonta a 1.500 euro (riservato ai premi di Miglior Corto Nazionale e Miglior Corto Internazionale), domenica 27 luglio.

La rassegna cinematografica viene preceduta il 12 luglio quando in piazza del Municipio si esibiranno i “Camaloco”, una Cover Band pop/rock con suoni, vibrazioni, emozioni che riuniscono vari generi ed epoche dagli anni '70 a oggi, dando vita a un sound nuovo e originale.

Poi, ci tuffiamo a Ferragosto sul “Vintage Festival”, 14-17 agosto, quattro lunghe giornate straordinarie, tra musica live, danza, Vinyl Set e il meraviglioso Vintage Market!

“Promozione turistica, commerciale ed economica della città, in un solo concetto. Al via, quindi, le iniziative che caratterizzeranno i mesi estivi che fanno parte di una strategia di sostegno alla tenuta commerciale e alla valorizzazione dei centri Commerciali Naturali. Camminano, quindi, di pari passo le azioni e gli interventi di riqualificazione delle aree strategiche e la condivisione della ‘cultura del territorio’ fatta di storia, tradizioni e prodotti tipici attraverso la quale possiamo offrire all’avventore di turno un’esperienza unica e peculiare” conclude il vice sindaco con delega al Turismo e Valorizzazione del Centro Storico, Devis Milighetti.