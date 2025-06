Arezzo, 17 giugno 2025 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica e delle storie che l'hanno plasmata. Arriva “Note e Storie: Un Viaggio Musicale con Dylan e Hendrix” , un evento unico nel suo genere, organizzato dall'associazione Pratoveteri Aps, che celebra due icone assolute della musica del Novecento: Bob Dylan e Jimi Hendrix.

Domenica 22 giugno, alle 21, sul palco del La.B (ex Lanificio Berti), a Pratovecchio (AR), il giornalista e scrittore Enzo Gentile, tra le firme più autorevoli del giornalismo musicale italiano, nonché Direttore artistico di Naturalmente Pianoforte, ci guiderà in un racconto affascinante e coinvolgente, tra parole, immagini e suoni, per esplorare la straordinaria parabola artistica di Dylan e Hendrix. (INGRESSO GRATUITO)

Accanto a lui, Alessandro “Ale” Gariazzo, chitarrista e cantante dalla lunga carriera con la Treves Blues Band, darà voce e anima alle canzoni che hanno fatto la storia, arricchendo la serata con la sua sensibilità musicale e le sue interpretazioni originali.

Tra i momenti centrali dell'evento, la celebrazione di un brano simbolo come “All Along the Watchtower”, scritto da Dylan e trasformato da Hendrix in un capolavoro senza tempo. Un'occasione per parlare non solo di musica, ma anche di cultura, psichedelia e rivoluzione artistica.

La serata sarà anche l'occasione per festeggiare gli 84 anni di Bob Dylan e per ricordare la leggendaria tournée italiana di Jimi Hendrix del maggio 1968, tappa memorabile della storia del rock.