Cinema Eden sotto le stelle, l’estate più bella

Arezzo, 17 giugno 2025 – Il centro storico di Arezzo si accende di luci, suoni ed emozioni con l’inizio della nuova rassegna estiva di cinema sotto le stelle presentata dal Cinema Eden, pronto a riaprire l’Arena non solo per il grande cinema, ma anche per la musica dal vivo e gli eventi legati ad Arezzo Smart Festival. Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, all’interno di uno spazio culturale che è punto di riferimento per la città, non solo come sala cinematografica ma come vero e proprio luogo di aggregazione.

Nel cuore della città, in uno spazio che negli anni ha saputo resistere alle difficoltà e rigenerarsi grazie alla partecipazione della comunità, la rassegna si propone di animare le serate estive con un programma ricco di proiezioni d’autore, titoli attesi e da rivedere e concerti dal vivo. Un cartellone pensato per tutti: famiglie, appassionati di cinema, amanti della musica e semplici curiosi. Con tante proiezioni a costo ridotto per film italiani ed europei grazie all’iniziativa “Cinema Revolution – La rivoluzione continua” in vigore fino al 20 settembre. La rassegna si conferma così non solo come proposta culturale di qualità, ma anche come gesto concreto per tenere vivo un presidio culturale in un tempo in cui spazi di questo tipo rischiano di scomparire.

«Abbiamo voluto costruire una rassegna che fosse al tempo stesso un invito alla bellezza e un atto di cura verso la città – dichiara il Presidente di Officine della Cultura Massimo Ferri –. Il nostro impegno è quello di offrire un’estate di appuntamenti con film da ritrovare e da rivedere e momenti musicali capaci di creare connessioni tra le persone. Questo luogo vive grazie alla comunità, e la comunità ha bisogno di luoghi come questo per continuare a riconoscersi».

La rassegna prenderà il via con l’anteprima di domenica 22 giugno, con inizio alle ore 21:30, con la proiezione del film che segna il debutto alla regia di Greta Scarano, “La vita da grandi”, con Matilde De Angelis e Yuri Tuci. Si ricorda che il film è stato recentemente presentato all’interno del festival Officine Social Movie. Il calendario settimanale inizierà invece da giovedì 26 giugno, sempre alle ore 21:30, con “Diamanti” di Ferzan Ozpetek. Tra i film in cartellone, fino al 27 luglio: “Lilo & Stich” di Dean Fleisher-Camp; “Follemente” di Paolo Genovese; “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini; “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri; “Napoli - New York” di Gabriele Salvatores; “La città proibita” di Gabriele Mainetti; “Familia” di Francesco Costabile; “30 notti con il mio ex” di Guido Chiesa; “Vermiglio” di Maura Delpero; “Il maestro che promisi il mare” di Patricia Font; “The Art of Disobedience” di Geco; “Fuori” di Mario Martone; “Parthenope” di Paolo Sorrentino; “Il nibbio” di Alessandro Tonda. L’Arena Eden si vestirà invece di musica mercoledì 23 luglio, con il concerto “LATO B – omaggio a Lucio Battisti” con Leo Pari, Gianluca De Rubertis e Lino Gitto e sabato 26 luglio con il “Concerto in piano solo” di Lorenzo Kruger. I biglietti per questi eventi, all’interno del cartellone di Arezzo Smart Festival, saranno presto in vendita.

Cinema, musica e socialità: una combinazione che rende le serate estive un momento speciale per la città. Non resta che accomodarsi sotto le stelle. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org