Poohlsar, arriva la Official Tribute Band dei Pooh

Arezzo, 17 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno, alle ore 21.00,in piazza Varchi torna il secondo appuntamento con “Varchi d’Estate”, la rassegna nel centro cittadino con spettacoli che toccano vari generi musicali. Protagonista della serata sarà Poohlsar, la Official Tribute Band dei Pooh, uno dei gruppi più iconici della musica italiana, con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera lunga oltre cinquant’anni.

La band, che ha il suo studio proprio in città, proporrà un concerto dal forte impatto emotivo, con un repertorio che spazia dai grandi classici dei Pooh come “Piccola Katy”, “Dammi solo un minuto”, “Tanta voglia di lei”, “Amici per sempre”, solo per citarne alcuni, fino a brani meno noti, dedicati agli appassionati e ai cultori del genere.

La Poohlsar è composta da quattro musicisti di grande esperienza: Manuel Cristofaro, voce principale, tastierista e pianista, fan dei Pooh fino dall’adolescenza; Maurizio Nuti, batterista, percussionista e voce, con una solida base rock e una passione segreta per i Pooh; Alessandro Viola, chitarrista, acustica e voce con un background musicale che va dagli anni ’80 al pop, rock e commerciale; infine Marco Vacca, al basso elettrico, acustica e voce, polistrumentista eclettico con radici funky e una profonda conoscenza musicale.

L’intento dei Poohlsar non è quello di imitare, ma di reinterpretare con rispetto e passione le sonorità del gruppo originale. Ispirati dai tour dei Pooh, come quelli al Castello d’Este, Bologna 50 e l’ultimo “Reunion”, propongono arrangiamenti e sound basati su sonorità attuali che hanno dato a tutti i brani nuova linfa vitale. Una serata da non perdere, all’insegna della musica italiana che ha fatto la storia, reinterpretata da chi la ama e la conosce a fondo.