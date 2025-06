Arezzo, 16 giugno 2025 – Premio fotografico “Dal lago degli idoli a capodarno” dedicato a studenti delle scuole superiori del Casentino per promuovere la conoscenza dell’area protetta.

Montepremi 5 mila euro, 10 classificati e premi speciali. Consegna in Ottobre 2025 poi una mostra con i migliori 100 scatti

L’Associazione Prospettiva Casentino promuove, attraverso l’azienda Fresci&Vangelisti, il premio fotografico “Dal Lago degli Idoli a Capodarno” un’iniziativa fatta in collaborazione con ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Comune di Pratovecchio Stia e il patrocinio della Federparchi.

L’obiettivo che si pone il premio è quello di stimolare nei giovani la voglia di scoprire la natura che li circonda, in un percorso immersivo che coinvolga il loro corpo e il loro spirito. La costruzione di una maggiore consapevolezza, quella di essere parte di un contesto di pregio, ovvero quello delle foreste bene dell’umanità, resta obbiettivo primario di questo percorso, che si aggiunge alle varie proposte che Prospettiva porta nelle scuole del territorio ogni anno.

L’Associazione attraverso il suo Direttivo fa sapere che: “Gli obiettivi che il premio intende promuovere sono molteplici: promuovere una conoscenza più approfondita del territorio del Lago degli Idoli, sul Falterona, sia dal punto di vista ambientale (le faggete vetuste), sia da quello storico e culturale; sensibilizzare nei giovani una sensibilità ambientale che abbracci il contesto di prossimità in cui loro sono nati e cresciuti, incoraggiare nelle giovani generazioni l’utilizzo della fotografia come mezzo di espressione artistica per esprimere la propria interiorità, il proprio sguardo rivolto al mondo, la propria voglia di comprenderlo attraverso la cura che salva, ma anche invitare i giovani a un impegno “in cammino”, come base dell’etica intesa come costruzione di un nuovo equilibrio che abbracci l’essere umano e la Natura”.

Il montepremi del premio ammonta a 5.000,00 Euro. Saranno assegnati dieci premi del valore di € 500,00 ciascuno, destinati alle dieci migliori opere selezionate dalla Giuria. Oltre ai premi principali, la Giuria potrà assegnare fino a tre premi speciali per opere che si distingueranno per particolari meriti artistici, tecnici o per l’originalità nell’interpretazione del tema.

La valutazione delle opere fotografiche sarà affidata a una Giuria di qualità, composta da esperti nel settore fotografico, naturalistico, culturale e/o educativo, nominati dall’Associazione Prospettiva Casentino. Sul sito web prospettivacasentino.it si trovano regolamento, modulo di iscrizione e criteri di valutazione. Le iscrizioni al premio e la contestuale presentazione delle opere fotografiche, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 31 ottobre 2025 all’indirizzo mail [email protected].

Un centinaio di opere selezionate faranno parte di una mostra che sarà allestita alla galleria d’arte Mariae Nivis 1567.

L’Associazione ringrazia tutti gli istituti scolastici del Casentino e i loro Dirigenti, per aver cooperato alla diffusione, nelle loro piattaforme istituzionali, di questa iniziativa educativa.