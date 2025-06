In Galleria Nazionale un defibrillatore per la città di Pistoia

Pistoia, 13 giugno 2025 – Un sabato tra solidarietà, salute ed encomi pubblici. Domattina, dalle 11 nella Galleria Nazionale a Pistoia, due eventi in contemporanea. Il primo riguarda l’inaugurazione di un defibrillatore semiautomatico, DAE. Un’iniziativa significativa per la comunità, un passo avanti nella salvaguardia e nella sicurezza della cittadinanza. Il defibrillatore sarà posizionato all’interno della Galleria Nazionale da Paolo Gori, figlio dell’ingegner Enio Gori, professionista molto conosciuto nel territorio pistoiese per essere stato a lungo presidente delle Terme di Montecatini e dell’AssoTerme Nazionale, oltre che ingegnere edile che ha progettato importanti opere di valenza anche internazionale.

Con questo gesto, i suoi familiari intendono ricordarlo a due anni dalla scomparsa. L’installazione del defibrillatore, che sarà disponibile 24 ore su 24, non è soltanto un atto simbolico, ma una vera e propria prova di responsabilità collettiva. Un gesto di solidarietà e vicinanza che, in caso di necessità, può salvare una vita. La presenza di defibrillatori nei luoghi pubblici e nelle aree ad alta affluenza è particolarmente importante ed è altrettanto rilevante che ci siano persone in grado di saperlo utilizzare in caso di arresto cardiaco.

Per l’installazione del defibrillatore, oltre all’impegno della famiglia, sono stati determinanti l’Associazione Galleria Nazionale Pistoia e tutti coloro che hanno creduto nel progetto: il Comune di Pistoia, l’Azienda USL Toscana Centro, la Regione Toscana con il Progetto Giovani Sì - Regione Toscana e la Misericordia di Pistoia. All’inaugurazione è prevista la partecipazione di autorità istituzionali e professionisti sanitari: il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, la presidente della Società della Salute Pistoiese Anna Maria Celesti, il direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale AUSL Toscana Centro Daniele Mannelli, il portavoce del presidente della Regione Toscana coordinatore del Progetto Giovani Sì Bernard Dika e il professor Giulio Masotti.

Questa iniziativa fa seguito alla donazione avvenuta il mese scorso nel comune di Montale e ha la finalità di promuovere l’importante messaggio di “adottare un DAE”, un’idea che ha avuto l’apprezzamento del terzo settore, delle associazioni locali e del Gruppo dei Formatori della Misericordia di Pistoia, che da tempo sono impegnati nella promozione della cultura della prevenzione, nella formazione e nella sensibilizzazione all’uso di questi strumenti salvavita. L’educazione alla manovra di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all’uso del defibrillatore è essenziale per garantire che, in caso di necessità, ci sia la possibilità di intervenire in maniera adeguata e tempestiva.

Nel corso dell’iniziativa, saranno consegnate pergamene di plauso a otto esercenti storici della Galleria Nazionale da parte dell’Associazione Galleria Nazionale: Andreini Giocattoli, Ines Mode, Filatelia Bettini, Grazia Profumeria, Menichini Musica, Monti Intimo, Tonino Parrucchieri ed Erboristeria Casa Salute. Sempre domani, ma a partire dalle 15.30 nella Galleria Nazionale, si terrà un corso gratuito di formazione all’utilizzo del defibrillatore; saranno anche spiegate le tecniche di primo soccorso. Il corso, che è stato organizzato grazie alla collaborazione del Gruppo Formazione della Misericordia di Pistoia, permetterà di formare una cinquantina di persone, alle quali verrà rilasciato un attestato della Regione Toscana con il progetto iCuore; chi è interessato a partecipare al corso di può presentarsi direttamente in Galleria Nazionale.

Gianluca Barni