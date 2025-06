Fondazione Guido d'Arezzo adotta i saggi delle scuole di teatro e danza del territorio

ARezzo, 13 giugno 2025 – In occasione della stagione dei saggi di fine anno la Fondazione Guido d'Arezzo lancia una nuova iniziativa volta a sostenere e valorizzare il lavoro delle scuole di danza e teatro che operano quotidianamente sul territorio con impegno e passione. Quest'anno le restituzioni pubbliche del lavoro delle 14 realtà aderenti convergono in un cartellone unico in scena tra il al Teatro Petrarca e al Teatro Pietro Aretino, con l'obiettivo di sostenere il tessuto culturale ed educativo locale, premiando il contributo delle scuole alla vita artistica della città e promuovendo il dialogo tra istituzioni e realtà formative. La convinzione alla base è che questi istituti rappresentano veri e propri presidi formativi capaci ogni anno di offrire un'intensa attività didattica che si concretizza in spettacoli di grande qualità, in grado di riempire i teatri di pubblico e coinvolgere bambine, bambini, ragazze e ragazzi fin dalla più tenera età in percorsi di crescita artistica, espressiva e personale.

Al Teatro Pietro Aretino spazio alla drammaturgia con oltre 19 spettacoli firmati Libera Accademia del Teatro, in scena fino al 2 luglio. Il palcoscenico del Teatro Petrarca è invece interamente dedicato alla danza: nei prossimi giorni in cartellone “Danzando in stile” de La Maison della Danza (14/06 ore 20.30), “Atmosphere” di Let Me Dance (19/06 ore 20.45), “Passo dopo passo… Giorno dopo giorno” di Dance Lab Project (20/06 ore 18.00), “Clara ei Quattro Regni” di Alfa Ballet (22/06 ore 20.15); “Made in Italy” di Piccola Etoile (24/06 ore 21.15), “The Artist Street, fantasia di balletti” di Dance Studio (27/06 ore 20.30); “Spettacolo di danza aerea e pole dance” e “Spettacolo di balletti” di Dance Academy (28/06 alle 18.30 e 20.30); “Tribal” di Flash Dance (29/06 ore 21.00); “Mary Shop, la bottega fantastica” di Centro Studi Danzarno (30/06 ore 20.30). Da poco andati in scena “Cronache magiche dall'accademia di volo” e “La danza degli oceani” di Contraerea ASD, “From Italy with Amore” e “Solo chi sogna può volare” di Danzeria Arezzo, “La vita è un Carnevale” di Freestyle e “Journey Il Cammino” di Carolina Basagni.