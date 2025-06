Studioso trovato morto nella camera da letto. Arriva la polizia scientifica

Siena, 17 giugno 2025 – Amava Siena. Una città dove aveva tanti amici. E che portava nel cuore. Al punto da avere deciso di invecchiare qui. Era il suo più grande desiderio, racconta chi conosceva il 74enne americano trovato ieri senza vita nell’appartamentino che aveva preso a Siena. In via del Romitorio, proprio dietro palazzo di giustizia, di fronte alla Limonaia del polo civile. Potrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali ma gli investigatori hanno ritenuto opportuno effettuare i rilievi nell’abitazione con la polizia scientifica. Intorno alle 19 è arrivata infatti nel cortile della palazzina dove ci sono anche alcuni studi professionali. Gli esperti hanno iniziato ad osservare la parte destra della costruzione, sul lato dove si trovava appunto l’appartamento in cui si trovava lo studioso americano che è stato trovato in camera da letto. Poco dopo sul posto è giunto anche il medico legale Mario Gabbrielli per gli accertamenti.

La polizia ha sentito a lungo anche due donne che conoscevano lo studioso americano, in passato residente a New York mentre di recente viveva nella zona di Washington Dc. Non era arrivato da molto a Siena dove, ormai da una quindicina di anni, veniva. E aveva intessuto rapporti con amici senesi. Aveva parlato via messaggio fino al tardo pomeriggio con una conoscente, poi il silenzio. Lo cercavano da Firenze, poiché l’uomo non rispondeva allora si erano rivolti appunto alle conoscenze senesi dello studioso. Così è stata chiamata la polizia che è arrivata sul poston con le Volanti, unitamente all’automedica del 118 e ai vigili del fuoco. “Abbiamo sentito solo le sirene”, raccontano alcune persone che hanno attività e vivino nella zona. Che rimane defilata, seppure di grande passaggio. E’ giunto sul posto poi un commissario appena giunto nella nostra città.

Il quadro della ricognizione sarà valutato insieme alla procura e, alla luce del quadro emerso, si deciderà se è necessario effettuare l’autopsia per fare completa chiarezza.