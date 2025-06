Il tragico incendio nel podere. Padre e figlio morti per le ustioni. Chi erano le vittime

Montecatini Terme, 17 giugno 2025 – Se ne sono andati a distanza di un giorno l’uno dall’altro, padre e figlio. Dopo la morte di Lamberto Balzi, 85 anni, avvenuta già nella serata di sabato dopo l’incendio nel proprio podere che lo aveva travolto mentre era insieme al figlio Luca di 54 anni, ora si conta un altro lutto nella sua famiglia. Luca infatti, che nell’incendio aveva riportato ustioni su tutta la parte inferiore del corpo, si è spento nella serata di domenica, intorno alle 19. A seguito delle fiamme che li avevano investiti mentre facevano pulizia nel proprio podere in località Pietre Cavate sabato poco dopo le 12, i due erano stati trasportati con l’elisoccorso Pegaso in due ospedali diversi. Il padre Lamberto, conosciuto come un vecchio insegnante di educazione tecnica alle scuole medie ormai in pensione da molti anni, era stato trasportato al centro grandi ustionati in Emilia Romagna. Per il figlio Luca invece, apparso subito come il più grave dei due, la destinazione prefissata è stata quella dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove il giorno dopo è spirato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due erano andati a pulire il podere sabato mattina. Per cause ancora da accertare con esattezza, le fiamme li hanno travolti senza scampo. Nel frattempo i vicini si erano accorti del fumo e dalle videocamere di casa avevano capito che la situazione sui terreni poteva aggravarsi. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, si sono subito accorti che vi erano due persone a terra, in gravissime condizioni. A quel punto la priorità è stata occuparsi dei due ustionati e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Montecatini, di Pieve a Nievole e di Marliana, a cui sono seguite le pattuglie dei carabinieri, polizia e municipale che successivamente si sono occupate dei rilievi. Coinvolto secondariamente nell’incendio anche Marco Finizzola, un 81enne confinante, che ha avuto un malore nell’aiutare il figlio Matteo a creare una trincea frangifiamme tra la proprietà dei Balzi e la loro. Sul posto è giunta anche la compagna di Luca Balzi, ma la situazione era già compromessa.

Luca Balzi ha raggiunto così il padre Lamberto e la mamma che era venuta a mancare 2 anni fa. Era un ingegnere e da alcuni anni aveva una florida azienda di traduzioni di manuali tecnici per le aziende. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona molto precisa e pignola e non si capacita di come possa essere rimasto coinvolto in una tragedia simile. Resta intanto un’incognita la data dei funerali di padre e figlio.

Arianna Fisicaro