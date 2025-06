Due ustionati gravi in incendio di sterpaglie: paura in Valdinievole, interviene Pegaso Rogo attacca alcune piante e coinvolge due persone. Intervento del 118 e dell’elisoccorso. Un paziente trasferito al Centro ustionati dell’ospedale pisano di Cisanello, l’altro in una struttura dell’Emilia Romagna