Empoli, incendio nell’associazione per il recupero alimentare. In fumo tonnellate di cibo per i poveri

Empoli, 12 giugno 2025 - Fiamme stanotte nella sede dell'associazione Re.So (Recupero Solidale) alla Vela Margherita Hack di Avane dove un incendio ha distrutto il magazzino all'interno del quale erano stoccate alcune tonnellate di prodotti alimentari. Il rogo, da quanto appreso, è partito da alcuni cassonetti della raccolta differenziata fuori dalla struttura a cui - è un'ipotesi - qualcuno potrebbe aver dato fuoco volontariamente.

Incendio nella sede di Re.So (Foto Tommaso Gasperini/Germogli)

L'incendio è divampato nel cuore della notte e ha interessato uno dei due magazzini di deposito di prodotti alimentari invenduti per il sostegno a famiglie bisognose. Ma anche l'altro, a fianco, risulterebbe seriamente danneggiato. Da capire anche il resto della merce stoccata all'esterno della sede abbia subito danni, ma si parlerebbe di diverse tonnellate di cibo danneggiato. Solo nel magazzino andato a fuoco ce n’erano 23. Sul posto questa notte sono arrivate subito le squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato incessantemente per diverse ore per spegnere le fiamme. Questa mattina il rogo era domato ma le verifiche sono ancora in corso.

Per l'associazione impegnata a distribuire a famiglie che hanno bisogno prodotti alimentari che altrimenti diventerebbero rifiuto, è un duro colpo. Marinella Catagni, presidente di ReSo - Recupero Solidale, è affranta: "Una cosa del genere non ci era mai capitata. In passato avevamo subito qualche furto e danneggiamento, ma questo è molto di più. Abbiamo perso tonnellate di prodotti e ancora i danni effettivi non siamo in grado di quantificarli".

La nota del Comune di Empoli

Sul posto questa mattina, oltre ai vigili del fuoco, anche il vice sindaco con delega alla Protezione Civile, Nedo Mennuti, insieme ai tecnici comunali. L'area interessata dall'incendio è stata dichiarata inagibile, sono state poste delle paratìe per separarla e renderla inaccessibile dal resto dell'ex mercato ortofrutticolo. Questa sera sarà in programma 'La Vela Streetball 3.0': l'evento sarà possibile grazie proprio alla divisione dell'area di gioco e spettacolo da quella toccata dall'incendio. Anche le attività successive potranno essere svolte grazie a questi provvedimenti.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha commentato: "Quello avvenuto è un fatto gravissimo su cui le indagini dovranno fare chiarezza. È chiaro che il danno è ingente in una struttura concessa a un'associazione che lavora tutti i giorni per aiutare persone in difficoltà, con una rete strutturata che ci invidiano da tutta la Toscana. L'amministrazione è a disposizione dell'associazione per aiutarla in tutti i modi possibili per riprendere le attività quanto prima, un abbraccio a Marinella e a tutti i volontari di Re.So".

"I rilievi - afferma il vice sindaco Nedo Mennuti - parlano dell'incendio del cassonetto e non è chiara la natura dell'incendio. Dispiace che proprio ora l'associazione Re.So aveva ottenuto un finanziamento per rifare gli infissi. Molte derrate alimentari sono state perse per la mensa popolare e questa è la cosa più scandalosa. Ci sarà da lavorare e smaltire, noi ci saremo"