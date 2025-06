Pisa, palazzina a fuoco: quattro donne evacuate, in ospedale per intossicazione da fumo

Pisa, 10 giugno 2025 – A fuoco una palazzina al Cep nell'area verde tra via Veneziano e via Brunelleschi a Pisa. Intorno alle 17.30 di oggi le fiamme si sono propagate dall'appartamento al primo piano fino a raggiungere i piani superiori compreso il terzo ed ultimo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla misericordia di Pisa, di Ponsacco, alla Croce Rossa Italiana, polizia e carabinieri.

La palazzina interessata dall'incendio a Pisa

Evacuate quattro persone, tra cui un'anziana con disabilità, che si trovavano nella propria abitazione al momento dell'incendio. tre donne sono state soccorse in codice giallo e portate all'ospedale di Cisanello per intossicazione.

Al momento le operazioni di spegnimento del fuoco e di messa in sicurezza dell'edificio sono in corso. Ancora da accertare le cause dell'incendio.