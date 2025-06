Grande paura al Cep. Incendio in un palazzo. Tre case coinvolte. In quattro in ospedale

Un boato, poi fumo ovunque. Attimi di paura al Cep per l’incendio che è esploso ieri, intorno alle 17.30, in un appartamento posto al primo piano di una delle palazzine popolari in via Veneziano. La fiammata sarebbe divampata dalla zona cucina di uno degli appartamenti al primo piano - gli accertamenti delle cause sono tuttora in corso – e i prodotti della combustione hanno raggiunto in poco tempo anche le abitazioni poste al secondo e terzo piano. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa insieme alla Misericordia di Pisa e di Ponsacco, Croce Rossa Italiana, un’automedica, polizia e carabinieri.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad evacuare sia l’appartamento interessato dall’incendio che quello sovrastante ed ha estinto celermente l’incendio scongiurando altri danni. I fumi della combustione hanno raggiunto il terzo piano invadendo il vano scale e locali di altri appartamenti dai quali sono state evacuate due persone con autoscala e un’altra persona anziana invalida con ossigeno giù per il vano scale. Il bilancio è di quattro persone lievemente intossicate, non coinvolte direttamente nell’incendio, che sono state trasportate all’ospedale di Cisanello in codice giallo per accertamenti a causa dei fumi inalati. I restanti residenti del palazzo, gestiti dal personale sanitario sul posto, non hanno necessitato di cure sanitarie. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio sono andate avanti fino a sera di fronte agli sguardi preoccupati dei residenti tra quelli scesi giù nel piazzale e quelli affacciati alle finestre delle palazzine circostanti. Due delle abitazioni interessate dell’incendio sono state rese inagibili e le famiglie non sono potute rincasare. “Mi trovavo in casa quando ho sentito un forte boato, mi sono affacciato e ho visto il fumo che saliva. E’ stato spaventoso” ha raccontato un abitante.

Ilaria Vallerini