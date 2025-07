Montecatini dice addio a Marilena Zeni, regina della radio

Montecatini Terme, 26 luglio 2025 – La sua voce elegante e inconfondibile è stata protagonista di una grande stagione radiofonica in città. Montecatini dice addio a Marilena Zeni, storica speaker di Novaradio Montecatini e commerciante del centro, protagonista della vita culturale mondana per tanti anni. A dare la notizia, ieri, è stata la figlia Simona Peselli, conduttrice del festival Acqua in bocca, insieme ai numerosi familiari e amici della scomparsa.

Marilena Zeni era profondamente innamorata di Montecatini e credeva molto nelle potenzialità culturali della città. Con la sua attività in radio è andata oltre il semplice intrattenimento per le famiglie, rappresentando un punto di riferimento per il dibattito sulle questioni più importanti della città. Le sfilate di moda organizzate dalla sua boutique restano senza dubbio un momento di eleganza fedele al turismo delle Terme. Anche negli ultimi anni aveva mantenuto uno stile e un’eleganza davvero insuperabili restando sempre molto cordiale e disponibile con gli altri. I funerali di Marilena Zeni saranno celebrati oggi, alle 16, nella basilica di Santa Maria Assunta in piazza del Popolo.