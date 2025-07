Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Montecatini Terme (Pistoia), 24 luglio 2025 – Montecatini dice addio ad Alfio Dal Porto, funzionario di banca sempre cortese ed efficiente e per dieci anni stretto collaboratore, a titolo di volontariato, per tutte le questioni che riguardavano lo sport nella giunta dell’ex sindaco Giuseppe Bellandi. Ha dato un contributo importante all’organizzazione del campionato mondiale di ciclismo 2013, che si svolse anche a Montecatini. Era in vacanza con i familiari all’Isola d’Elba, quando, martedì, è stato stroncato da un improvviso malore a 79 anni. Dal Porto, originario di Lucca, era un dipendente del Monte dei Paschi di Siena, ed era arrivato a Montecatini a metà degli anni Settanta. Nella filiale aveva conosciuto la futura moglie Giuliana Benedetti. Pur non essendo un montecatinese Doc, lo era diventato dentro, sviluppando un profondo amore verso la città. Era facile vederlo al palazzetto a vedere le partite dello Sporting Club con la moglie e la figlia Francesca. Giocava spesso a tennis con gli amici e i clienti della banca al circolo La Torretta.

Nel 2009, andato in pensione, aveva deciso di partecipare al progetto della lista civica MontecatineSi’, promossa da Bruno Ialuna e altri amici a sostegno della candidatura di Giuseppe Bellandi. Dopo la vittoria alle amministrative, andò a collaborare con l’assessore allo sport Stefano Pucci. Bellandi ha appreso con grande dolore la notizia: “Alfio ha dato tanto davvero e poco gli è stato riconosciuto, da persona schiva ed educata quale era, che conosceva il fare e non l’apparire. Vorrei ricordare quanto ci ha aiutato nel mondo dello sport, criticato perché non aveva incarichi istituzionali, ma sempre pronto a correre per aiutare dalle grandi manifestazioni a quelle più piccole e paesane. Con lui, per la nostra città, ho girato il mondo, sempre a spese nostre, a partire dalla lunga trasferta in Australia per l’assegnazione dei mondiali del 2013”. Stefano Pucci, manager Fifa, sottolinea il grande valore umano e professionale di Dal Porto: “Alfio resta il miglior ricordo della mia esperienza in Comune. Ho avuto modo di apprezzarlo moltissimo, il suo aiuto è stato fondamentale. Non dimenticherò mai la sua gioia quando in Australia apprendemmo dell’assegnazione dei campionati mondiali di ciclismo 2013”.

Gli amici di MontecatineSi’, come Massimo Morini, con cui Dal Porto ha partecipato al comitato organizzatore del mondiale, sono molto tristi. “E’ un momento durissimo – commenta l’ex assessore Bruno Ialuna – ancora non riesco a credere che non sia più con noi. Seguiva il basket a Chiesina quando allenavo lì. Ha dato davvero tanto a Montecatini, senza chiedere mai nulla in cambio”.