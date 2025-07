Piazza Italia, via ai lavori: Rfi gestirà il cantiere, ma sarà ‘tagliata’ la sosta

Montecatini, 22 luglio 2025 – Via ai lavori di riqualificazione di piazza Italia. L’amministrazione comunale informa che ieri Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato l’allestimento del cantiere nell’area esterna della stazione ferroviaria Montecatini -Monsummano. L’intervento, come annunciato da Rfi, mira a migliorare l’area nel suo complesso. I lavori saranno suddivisi in tre fasi principali, con l’obiettivo primario di riportare all’antico splendore la fontana, da anni in stato di abbandono. La stazione ferroviaria Montecatini-Monsummano, monumento nazionale, è stata progettata da Angiolo Mazzoni. La prima fase dei lavori interesserà l’area di parcheggio a ovest della fontana. Secondo le previsioni di Rfi, questa parte dell’intervento dovrebbe concludersi tra fine settembre e inizio ottobre. In seguito, in accordo con la Soprintendenza, il cantiere procederà con l’area a Est della fontana, per poi concludersi con i lavori sulla parte centrale che include la fontana stessa. “Ci scusiamo con la cittadinanza per i possibili disagi – dice il Comune - in particolare per la temporanea riduzione dei parcheggi disponibili. Invitiamo i cittadini a utilizzare il parcheggio di via San Marco o quello adiacente al cimitero comunale in via Cividale”.

L’investimento previsto, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato, è di due milioni di euro. In base alle indagini di mercato sulla circolazione degli utenti della stazione, i tecnici hanno progettato una nuova disposizione del piazzale. Sono previsti 90 stalli per la sosta lunga, cinque dedicati alla sosta breve, 30 posti per i motocicli nella parte che dà su corso Matteotti e 50 per le biciclette, a cui si aggiungono le postazioni del bike sharing. Saranno anche ridefiniti gli stalli lungo il marciapiede in prossimità del fabbricato viaggiatori, con la conferma di tre posti per i taxi, l’inserimento di quattro parcheggi di interscambio che consentono ai pendolari di lasciare i loro veicoli e di utilizzare i mezzi pubblici, chiamati Kiss &Ride, e due posti destinati a persone con mobilità ridotta. La fontana progettata da Mazzoni presenta una struttura in muratura ed è composta da quattro vasche di varia grandezza, con i margini realizzati attraverso lastre di travertino. Al momento, questa opera è interamente ricoperta di tessere blu, probabilmente realizzate in resina polimerica, applicate in un momento successivo alla realizzazione. Questi elementi sono presenti come copertura in tutte le vasche e lungo gli spessori interni. Le vasche originali erano tutte ricoperte da tessere di pasta vitrea che componevano una decorazione dicroma. Gli elementi di colore verde, in origine, costituivano un fascione decorativo di circa 35-40 centimetri di larghezza lungo tutto il perimetro.