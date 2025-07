La città si fa bella. Lunghi giorni di lavori: "Ecco la Ciclovia del Sole"

PISTOIACiclovia del Sole e nuovi marciapiedi. Sono giorni di cantieri. E’ iniziato il cantiere per la riqualificazione di via XX Settembre. Gli interventi prevedono il rifacimento dei marciapiedi e la realizzazione della pista ciclabile (nel tratto che va da piazza Dante Alighieri a Largo Treviso, di fianco al marciapiede, per una larghezza di 2,50 metri, il primo tratto della Ciclovia del Sole). Tutti i posti auto presenti lungo la carreggiata saranno mantenuti. L’illuminazione pubblica sarà rinnovata e verrà realizzato un impianto di irrigazione per gli alberi. Una volta conclusi i lavori, saranno messe a dimora nuove essenze di acer freemanii, ginkgo biloba, parrotia persica, lagerstroemia, magnolia kobus in via XX Settembre e Largo Treviso. Al termine dell’intervento resterà una corsia transitabile dalle auto, mentre gli autobus non potranno più percorrere via XX Settembre, ma dovranno seguire un altro percorso passando da via Attilio Frosini.

Intanto proseguono anche i lavori di riqualificazione in piazza Treviso. A breve sarà realizzato il marciapiede nel tratto antecedente via Atto Vannucci (lato est di piazza Treviso), oltre a un tratto di pista ciclabile e sempre un nuovo marciapiede davanti al parcheggio Lingottino (lato ovest di piazza Treviso). Dopodiché si passerà alla riqualificazione dell’isola spartitraffico in piazza Treviso. I lavori dovrebbero concludersi entro settembre. I lavori in via XX Settembre sono partiti a conclusione dei tratti di pista ciclopedonale in via delle Mura Urbane, piazza Leonardo da Vinci, piazza della Resistenza, via Bure Vecchia Nord e Via Nerucci. attualmente sono in corso sulla SP5 Montalese.

"Proseguono i lavori di riqualificazione della città – dichiara l’assessore alle grandi trasformazioni urbanistiche Leonardo Cialdi -. Adesso si interviene in una zona molto importante, quella della stazione ferroviaria, dalla quale ogni giorni passano tante persone, cittadini che si spostano, ma anche turisti che visitano le nostre bellezze. Un altro aspetto che si raggiungerà a fine lavori sarà il ripristino della vista storica dell’orologio della stazione dal Globo. Con la riqualificazione questa porta di accesso sarà più accogliente e bella. Inoltre grazie alla Ciclovia del Sole, che partirà appunto dalla stazione ferroviaria, sarà possibile percorrere su piste ciclabili, per un totale di circa 10 chilometri, il territorio pistoiese".