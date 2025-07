Goelicher St vince il Gp. Emozioni forti al Sesana, il ricordo del driver Baldi

Montecatini Terme, 21 luglio 2025 – Anche il secondo gran premio della stagione va in archivio con grande soddisfazione, oltre mille spettatori hanno varcato i cancelli del Sesana per assistere al 72° gran premio Società Terme - Memorial Vivaldo Baldi.

Ad avere la meglio sul gruppo è stato Goelicher St che firma il prestigioso albo d’oro con una prestazione altisonante. Come spesso accade in pista piccola il figlio di Nad Al Sheba si è messo in tasca mezza vittoria con una partenza perfetta, allo stacco della macchina Giotto Ek ci prova ma il targato St dall’esterno la prende lanciata ad a metà della prima curva è già al comando mentre Ghepardo Vgl resta scoperto all’esterno e affronta una corsa quasi impossibile.

Goelicher in testa amministra a proprio comodo i parziali mentre da dietro nessuno sembra avere abbastanza risorse per provarci davvero, solo ai 400 metri finali il leader cambia marcia e allunga il passo, Giotto che ne ha seguito la scia per tutto il percorso in retta di arrivo tenta l’aggancio ma l’allievo di Marco Stefani non molla fino al traguardo. La pista di Montecatini porta decisamente bene al firmato St che proprio al Sesana lo scorso anno effettuò una splendida prova di qualifica, un anno dopo torna e mette la x sul primo gran premio della carriera. Mantiene le aspettative anche Giotto Ek che in extremis cambia guida a seguito di un infortunio in corsa la sera precedente del driver Pippo Gubellini e viene egregiamente sostituito da Antonio Greppi, al terzo posto chiude Go Big Effe mentre al quarto l’unica femmina in pista Gabri Cap. Gran premio dallo svolgimento non particolarmente animato ma comunque coinvolgente avendo in pista alcuni dei migliori esponenti della leva 2022.

Le corse di contorno confermano i pronostici della vigilia con l’arrivo dei cavalli favoriti, in primis il tris di Antonio Di Nardo che non entra nel marcatore nella corsa clou della serata ma si impone alla grande con Eshaal Mil, Elise Ana e Frivola Grif a chiusura di convegno. In apertura di serata il meraviglioso successo al debutto di Irma Ferm che spalanca il cassetto dei sogni di tutto il team perchè quando un puledro entra in pista per la prima volta in carriera e vince profuma di buono. Il Sesana arrivato al quinto convegno della stagione conferma il grande legame con il territorio, l’impianto arricchisce l’offerta turistica cittadina ma è anche un punto di ritrovo per famiglie ed appassionati che ogni estate si ritrovano al trotter termale per trascorrere piacevolmente le calde serate estive. Prossimo appuntamento mercoledì 23 luglio con la serata riservata ai gentleman drivers e l’affascinante corsa Tris/Quartè/Quintè nazionale mentre sabato 26 va in scena l’ambitissimo invito che assegna al vincitore la wild-card per accedere di diritto alla prestigiosissima 73° edizione del Gran Premio Città di Montecatini.