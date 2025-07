Ristori società sportive. Stanziati 60mila euro

La giunta ha approvato il primo stanziamento complessivo da 60mila euro per i ristori alle società sportive che hanno affrontato maggiori spese nel corso dell’ultimo anno, dovendo giocare fuori città a causa dei lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi comunali. A fine anno è previsto un ulteriore finanziamento, che porterà gli stanziamenti complessivi a circa 100mila euro. Il sindaco Claudio Del Rosso commenta la decisione. "Siamo consapevoli – sottolinea - delle difficoltà affrontate dalle società sportive nel periodo in cui gli impianti sono stati inagibili. Per questo, abbiamo deliberato un sostegno concreto che copre parte delle spese straordinarie sostenute. La nostra amministrazione è sempre vicina al mondo dello sport e alle realtà che lo animano".

Del Rosso interviene in merito alle segnalazioni di alcuni soggetti che lamentano la mancata concessione del beneficio. "I ristori sono già stati deliberati – precisa - e sono destinati a tutte le società che ne hanno diritto, secondo i criteri stabiliti. Invitiamo chi intende esprimere critiche a informarsi correttamente prima di parlare, così da evitare inutili fraintendimenti". L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno "nel sostenere lo sport come elemento fondamentale per la crescita sociale e culturale della comunità, e ringrazia le società sportive per il loro contributo e la loro pazienza durante il periodo di ristrutturazione degli impianti". Nella delibera appena approvata, in merito al calcolo dei ristori, la giunta spiega che "sarà considerato l’aggravio della spesa calcolando la differenza fra i costi sostenuti dalle società e dalle associazioni per l’affitto degli impianti extra comunali per la stagione 2024/2025 e quanto sostenuto per l’utilizzo delle strutture sopra indicate, attualmente interdette, nella stagione precedente, 2023/2024, sarà data priorità particolare attenzione alle società giovanili dilettantistiche senza scopo di lucro, e saranno ammesse al contributo le spese effettivamente sostenute e quietanzate, corredate da idonea documentazione". La delibera spiega anche che "l’erogazione del contributo decade o è revocata nel caso in cui vengano accertate pendenze debitorie e morosità a carico del soggetto beneficiario nei confronti del Comune di Montecatini Terme (articolo 26 e articolo 35 del Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative) o dei Comuni in cui sono state svolte le attività della stagione 2024/2025".

Daniele Bernardini