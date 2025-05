Restyling del ’Mariotti’. Ecco i soldi per lo stadio

Arrivano da Firenze nuove risorse per migliorare le strutture sportive cittadine. La Regione ufficializza il contributo da 600mila euro per i lavori di ristrutturazione dello stadio comunale Daniele Mariotti, già previsto alla fine dello scorso anno. Con una delibera appena approvata in giunta, il governatore Eugenio Giani conferma l’impegno preso. "Avevamo parlato di questa possibilità con il sindaco Claudio Del Rosso – sottolinea il presidente della Toscana – e ora procederemo a redigere il relativo accordo di programma. La nostra amministrazione è al fianco dello sport, perché è un motore di socialità e qualità della vit".

Le risorse provenienti dalla Regione sosterranno il lavoro che il Comune sta portando avanti allo stadio comunale Daniele Mariotti. Oltre alle opere in corso, sarà realizzata una nuova pista di atletica leggera, mentre il manto sintetico del campo sussidiario sarà rifatto. Quello in erba del campo principale sarà sostituito con un altro in sintetico. Il finanziamento consentirà anche il rifacimento della tribunetta.

Allo stadio Mariotti, all’inizio della scorsa estate, sono iniziati i lavori del primo lotto della ristrutturazione, ideata e progettata dall’ amministrazione di Luca Baroncini, il cui costo complessivo si aggira intorno a 2,2 milioni di euro, coperti grazie a fondi pubblici. L’intervento è partito con il recupero, il risanamento e il rinforzo delle strutture in cemento armato della tribuna coperta, comprese le azioni sulle fondazioni e sulla copertura. Nel progetto, è stata prevista la demolizione degli spogliatoi esistenti e di parte della ex casa del custode, con la successiva ricostruzione e l’ampliamento, sempre da adibire a spogliatoi, oltreché a nuovi spazi di servizio relativi all’attività sportiva. La prima tranche dei lavori dovrebbe finire all’inizio del 2026.

Da. B.