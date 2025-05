Il futuro degli impianti sportivi. Attesa per il prossimo bando. La gestione sarà per vent’anni

Sarà pronto per fine mese il nuovo bando per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di Monsummano. A confermarlo è l’assessore allo sport Libero Roviezzo a seguito della pubblicazione dell’atto di indirizzo della giunta De Caro sul tema. Resta da stabilire la cifra esatta che il Comune metterà a disposizione di chi si aggiudicherà gli impianti per i prossimi 20 anni, che attualmente si aggira intorno alle 28mila euro l’anno per la palestra di Cintolese, gestita dalla Pallavvolo Monsummano, e altri 30mila euro per i campi da calcio come lo stadio Strulli e il Loik gestiti dall’Intercomunale. Al momento sono in gestione il Palacardelli alla società di Basket Shoemaker, la struttura geodetica alla piscina comunale amministrata dall’Associazione Nuoto Valdinievole mentre la palestra Alifaris è tornata in mano al Comune così come, dopo decenni, anche i campi Pierini.

"Non abbiamo ancora stabilito in che misura il Comune sarà di sostegno a chi si aggiudicherà la gestione degli impianti – sottolinea l’assessore Roviezzo – ma uscirà insieme al bando di gara a fine mese. Al momento abbiamo strutture sportive che sono curate e omologate costituendo un alto livello di presentazione per chiunque ne usufruisca. Nel frattempo stiamo concludendo per il campo sportivo di Cintolese che sarà pronto per la fine dell’estate". Nell’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione intanto si specificano i vari lotti da gestire. "Lotto impianti all’aperto: Un unico lotto per tutti gli impianti all’aperto, ipotizzando anche una gestione diversa della pista di atletica. Considerate le potenzialità degli impianti nel loro complesso si ipotizza di riconoscere un contributo alla gestione calcolato sull’uso scolastico e pubblico. Palestra di Cintolese. Considerato l’uso scolastico della palestra, si prevede un contributo del Comune alla gestione per le ore previste ad uso pubblico. Lotto Palazzetto dello Sport. Il relativo contratto di gestione è in scadenza sfalsata rispetto agli altri impianti (ottobre 2026). Al momento sono escluse le attività scolastiche, per cui sarà ipotizzabile un rimborso delle spese vive sostenute dal gestore per le ore che il Comune intenderà riservarsi per proprie iniziative, oltre l’eventuale contributo alla gestione. Lotto piscina e struttura geodetica. Anche in questo caso si prevede un contributo alla gestione per l’uso scolastico e pubblico, tuttavia l’avviso è condizionato alle verifiche sulle condizioni della piscina, in alternativa la soluzione più congrua appare quella modellata sulla finanza progetto. Lotto Campi Pierini. In questo caso la concessione deve prevedere un canone a favore del Comune".

Arianna Fisicaro